HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Togg'un adını kullanarak vatandaşları dolandırdı! Ekipler kıskıvrak yakaladı

Togg'un adını kullanarak vatandaşları dolandırdı! Ekipler kıskıvrak yakaladı

01.04.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran V. B., Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Togg'un adını kullanarak vatandaşları dolandırdı! Ekipler kıskıvrak yakaladı

TOGG otomobili üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

a1

VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi V.B.'yi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

a2

RESMİ KANALDAN UYARI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Togg, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayarak, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırmıştı. Togg tarafından resmi kanallar aracılığıyla şu mesaj gönderilmişti;

"T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care / Kullanıcı İlgi Merkezimiz de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz." (AA)

a3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdiTRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi
Sosyal medyada gündem oldu! Şimşek'ten hemen açıklama geldiSosyal medyada gündem oldu! Şimşek'ten hemen açıklama geldi
Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktıElazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcı togg

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattI

İftar davetinin ev sahibi eski bakan 'seccade' tartışmasının perde arkasını anlattI

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.