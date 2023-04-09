HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Togg ve deprem sahtekarlığı bir arada: Kilit isim 'Suflör' böyle yakalandı! Vatandaşı böyle kandırıyorlarmış

Togg ve deprem sahtekarlığı bir arada: Kilit isim 'Suflör' böyle yakalandı! Vatandaşı böyle kandırıyorlarmış

09.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ihbar etti, ekipler harekete geçti: Togg ve deprem kredisi üzerinden sahtekarlık yapan dolandırıcılar Diyarbakır merkezli, İstanbul ve Ankara'da da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin depremi ve Togg'u istismar ederek vatandaşları kandırırken başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti. 'Suflör' lakaplı örgüt lideri de dahil çok sayıda kişinin banka hesaplarında dudak uçuklatan miktarda hareketlilik olduğu tespit edildi.

Togg ve deprem sahtekarlığı bir arada: Kilit isim 'Suflör' böyle yakalandı! Vatandaşı böyle kandırıyorlarmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce dolandırılan vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polis, 3 aylık çalışmada 25 şüpheli belirledi. Ekipler, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu Diyarbakır merkezli operasyon yaptı.

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto11

Şüphelilerin, internetten, faizsiz ,kolay, hazır ve 'deprem kredisi' adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı. Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg'a  kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, paycell kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve hesaplarından paraları aldıkları polis tarafından belirlendi.

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto12

ŞEBEKENİN LİDERİ 'SUFLÖR' LAKAPLI ÖRGÜT LİDERİ

Polisin Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 40 ayrı adrese düzenlediği operasyonda cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah, yüklü miktarda döviz ve nakit para bulundu. Çete üyelerinin ayrıca 8 ayrı paravan şirket kurarak pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldıkları ve farklı kentlerdeki otellerde toplantılar yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin otellerde yaptıkları toplantılarda ise sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak kişilerin iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi oldukları belirlendi. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4050_dhaphoto13

Çiftlik Bank davasının kritik ismi Osman Naim Kaya, İstanbul'a getirildi Çiftlik Bank davasının kritik ismi Osman Naim Kaya, İstanbul'a getirildi

OTOBÜSLE GELEN ŞÜPHELİ KENT MERKEZİNİN GİRİŞİNDE YAKALADI

Diyarbakır merkezli Paravan operasyonunun kilit ismi olan bir şüpheli de polis tarafından adım adım takip edildi. Şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu tespit eden polis, otobüse bindiğini ve Diyarbakır'a hareket ettiğini belirledi. Kent merkezinin girişindeki polis uygulama noktasına giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dikkat çekmemek için otobüsü durdu. Ekipler, otobüste kimlik kontrolü yaptıktan sonra kilit ismi yakaladı. O anlar ise kameraya yansıdı.

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto3

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4050_dhaphoto2

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto1

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto4

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto5

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4050_dhaphoto10

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto7

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto9

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4050_dhaphoto8

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto14

deprem-ve-togg-kredisi-dolandiricilarina-paravan-operasyonu-25-gozalti_4060_dhaphoto6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta PÖH tatbikatı! Özel harekat nefes kestiKars'ta PÖH tatbikatı! Özel harekat nefes kesti
'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...''Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'
DSP'den seçim kararı! Erdoğan'a desteklerini açıkladılarDSP'den seçim kararı! Erdoğan'a desteklerini açıkladılar
Anahtar Kelimeler:
deprem dolandırıcılık togg

En Çok Okunan Haberler

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

Bakan Dönmez tarih verdi: Bir dönüm noktası olacak, devrim yaşanacak

Bakan Dönmez tarih verdi: Bir dönüm noktası olacak, devrim yaşanacak

İlginizi Çekebilir

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.