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  4. Domuz nöbetinde acı olay! Baba, yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Domuz nöbetinde acı olay! Baba, yanlışlıkla oğlunu öldürdü

11.10.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta yaşanan acı olayda, ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan R.D. (81), oğlu Abidin Doğan'ı (50) vurdu. Doğan hayatını kaybetti. Baba R.D., ölen oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyledi. R.D. gözaltına alındı.

Domuz nöbetinde acı olay! Baba, yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Olay, dün Akyamaç köyünde yaşandı. R.D. ve oğlu Abidin Doğan, köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı. Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen R.D., av tüfeğini ateşledi.

BABASI TARAFINDAN VURULAN OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden R.D., durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten R.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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Tokat

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