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Tokat'ta dolu ve kuvvetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Niksar ilçesinde etkili olan dolu ve rüzgar nedeniyle ekinler zarar gördü, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dolu etkili oldu.

İlçeye bağlı Yeşilkaya köyünde 10 dakika yağan dolu ile kuvvetli rüzgar, hasara yol açtı.

Dolu ve rüzgar nedeniyle ekinler zarar gördü, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. Tellerin kopması nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

Tokat Valiliğine bağlı ekipler, köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Köy muhtarı Mehmet Akar, AA muhabirine, köylerinde ilk defa afet yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bahçesinde ekin ve meyve gibi hiçbir şeyi kalmadı. Kaymakamımız ve afet kurulları ile görüştük. Vatandaşlarımız mağdur durumda. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri burada. Devletimiz bize el uzattı. Desteklerini bekliyoruz." dedi.

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dolu Niksar şiddetli rüzgar Tokat Yeşilkaya köyü

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