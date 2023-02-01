TOKİ Bitlis, Bilecik, Kırıkkale arsa kura çekimi canlı izle! TOKİ Bitlis, Bilecik, Kırıkkale arsa kura çekimi ne zaman? YouTube'dan canlı yayınlanacak!

TOKİ arsa kurasına başvuru yapan kişilerin beklediği gün geldi. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri 1 Şubat itibarıyla başladı. Arsa kura çekimi 2, 3 ve 6 Şubat günlerinde de farklı illerde devam edecek. İşte Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat ve Bayburt kuraları canlı izleme linki!

TOKİ BİTLİS, BİLECİK, KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

BİTLİS ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİLECİK ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YOZGAT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYBURT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

TOKİ ARSA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ arsa sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama' adresine tıklayınız.

