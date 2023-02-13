HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? Deprem nedeniyle ertelenmişti...

TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? Deprem nedeniyle ertelenmişti...

13.02.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ 7 Şubat İzmir ve Afyonkarahisar çekilişleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından ertelendi. TOKİ'ye kayıt olanlar, kura çekiminin yeni tarihlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? Deprem nedeniyle ertelenmişti...

TOKİ güncel kura takvimi araştırılıyor. Mart 2023'e kadar bitmesi planlanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ kuraları Kahramanmaraaş merkezli iki büyük depremin ardından ertelendi. Peki TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri ertelendi. Kura çekilişlerinin hangi tarihte yapılacağı ise henüz belli olmadı.

TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? Deprem nedeniyle ertelenmişti...

TOKİ'DEN AÇIKLAMA!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ çekilişlerinde ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru için ödedikleri 500 TL'yi geri alabiliyor. Ödemeler, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği son görüntü yürekleri dağladı! "Enkazınla kaldım ben bu..."Çektiği son görüntü yürekleri dağladı! "Enkazınla kaldım ben bu..."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacakSon dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacak
Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdiYurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
TOKİ çekiliş

En Çok Okunan Haberler

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.