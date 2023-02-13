TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? Deprem nedeniyle ertelenmişti...

TOKİ güncel kura takvimi araştırılıyor. Mart 2023'e kadar bitmesi planlanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ kuraları Kahramanmaraaş merkezli iki büyük depremin ardından ertelendi. Peki TOKİ çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Edirne, Tekirdağ kura tarihi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri ertelendi. Kura çekilişlerinin hangi tarihte yapılacağı ise henüz belli olmadı.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ çekilişlerinde ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru için ödedikleri 500 TL'yi geri alabiliyor. Ödemeler, başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınabilir.



