TOKİ deprem konutları nereye, hangi şehre yapılacak? İşte il il TOKİ deprem bölgesi konutları...

TOKİ deprem konutları ile ilgili detaylar yeniden merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Dün, Hatay'da 6,4 ve 5,8 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürerken bugün yapılan son açıklamada; Hatay'daki depremlerde 6 can kaybı, 18'i ağır 294 yaralı olduğu aktarıldı. "TOKİ deprem konutları nereye, hangi şehre yapılacak?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte il il TOKİ deprem bölgesi konutları...

TOKİ DEPREM KONUTLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

TOKİ deprem konutları ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 11 ilde TOKİ'nin 199 bin 739 konutun inşasına mart ayında başlayacağını belirtti.

TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI İLLERİ VE SAYILARI

Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi şu şekilde:

Kahramanmaraş’ta: 45 bin 67

Malatya'da 44 bin 770

Hatay’da: 40 bin 426

Adıyaman’da: 25 bin 882

Gaziantep’te: 10 bin 544

Osmaniye’de: 9 bin 550

Diyarbakır’da 6 bin

Elazığ’da: 3 bin 750

Adana’da: 2 bin 500

Şanlıurfa’da: 3 bin

Kilis’te: 250





