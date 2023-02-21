TOKİ deprem konutları nereye, hangi şehre yapılacak? İşte il il TOKİ deprem bölgesi konutları...

TOKİ deprem konutları ile ilgili detaylar yeniden merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Dün, Hatay'da 6,4 ve 5,8 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürerken bugün yapılan son açıklamada; Hatay'daki depremlerde 6 can kaybı, 18'i ağır 294 yaralı olduğu aktarıldı. "TOKİ deprem konutları nereye, hangi şehre yapılacak?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte il il TOKİ deprem bölgesi konutları...
TOKİ deprem konutları ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 11 ilde TOKİ'nin 199 bin 739 konutun inşasına mart ayında başlayacağını belirtti.
Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi şu şekilde:
Kahramanmaraş’ta: 45 bin 67
Malatya'da 44 bin 770
Hatay’da: 40 bin 426
Adıyaman’da: 25 bin 882
Gaziantep’te: 10 bin 544
Osmaniye’de: 9 bin 550
Diyarbakır’da 6 bin
Elazığ’da: 3 bin 750
Adana’da: 2 bin 500
Şanlıurfa’da: 3 bin
Kilis’te: 250