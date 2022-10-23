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Tokyo drift değil, Konya drift! Akaryakıt istasyonuna bile girdiler, faciaya davetiye çıkardılar

23.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo drift değil, Konya drift... Konya’da 3 sürücü, biri akaryakıt istasyonunda olmak üzere üç farklı yerde drift atarak faciaya davetiye çıkardı. Sürücüler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sürücülere toplam 30 bin 52 lira cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

"Tokyo drift değil, Konya drift" dedirten olay! Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "güvenli trafik" ilkesi doğrultusunda trafiği tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan magandalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde pompa etrafında drift atan araç sürücünün bir kaza sonrası faciaya davetiye çıkartması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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POMPA ETRAFINDA TEHLİKELİ DRİFT!

Görüntülerde pompadan yakıt alan bir aracın daha sonra pompa etrafında drift attığı görüldü. Drift atan sürücü S.E., seyir halinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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SOKAK ORTASINDA DRİFT ATAN SÜRÜCÜ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Selçuklu ilçesinde bulunan oto sanayiler içerisinde drift atan sürücüler tarafından trafiğin ve vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığı ihbarları üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde drift atan sürücü polis kamerasına yakalandı. Görüntülerde, bir aracın sokak üzerinde drift attığı sırada sokaktan geçen farklı bir araca çarpmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor. Araç polis ekipleri tarafından durdurularak, sürücü A.N. gözaltına alındı. Ekiplerin seyir halindeki denetimleri sırasında drift atan İ.D. de Yeni Sanayi Caddesi üzerinde suçüstü yakaladı.

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Araç sürücülerinden A.N.'e ehliyetini yanında buldurmamak ve drift atmaktan, S.E.'e sürücü belgesini sınıfına uygun belgeye dönüştürmeden motorlu araç kullanmak ve drift atmaktan, İ.D.'e muayene yapılmamış araçla trafiğe çıkmak ve drift atmaktan toplamda 30 bin 52 lira cezai işlem uygulandı. Araçları trafikten men edilen üç şahsın sürücü belgelerine de el konulurken, sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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Konya Drift

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