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  4. Tokyo Valisi Yuriko'dan enerji krizine ilginç çözüm! "Boğazlı kazak giyin"

Tokyo Valisi Yuriko'dan enerji krizine ilginç çözüm! "Boğazlı kazak giyin"

19.11.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle başta Avrupa olmak üzere bütün dünyayı etkileyen enerji krizine Japonya'dan ilginç bir çözüm geldi. Tokyo Valisi Koike Yuriko, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için, vatandaşlara boğazlı kazak giymelerini tavsiye etti. Yuriko'nun ilginç yöntemi, sosyal medyada espri konusu oldu.

Tokyo Valisi Yuriko'dan enerji krizine ilginç çözüm! "Boğazlı kazak giyin"

Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, artan enerji fiyatları nedeniyle kabarık gelen faturaları düşürmek için "boğazlı kazak giyin" önerisinde bulundu. Vali Yuriko, ilginç önerisiyle sosyal medyanın diline düştü.

BBC'nin haberine göre, başkent Tokyo'nun valisi Koike, enerji tüketiminin düşürülmesine ilişkin düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Koike başkent sakinlerine, artan enerji faturalarının düşürülmesini destekleyecek bir araç olarak boğazlı kazak giymeleri önerisinde bulundu.

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MACRON'A ATIFTA BULUNDU

Boğazlı kazakların iş ortamında uygunluğuna dair bir soruyu, giydiği boğazlı kazaklarla dikkati çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıfta bulunarak yanıtlayan Koike, insanların Macron'dan ilham alması gerektiğini belirtti.

Koike, kazakların sıcak olduğunu ve genel enerji tüketiminin düşürülebileceği bunun da karbondioksit emisyonunun azaltılmasıyla ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

Avrupa'da bile Macron'un bu kazakların giyilmesinde ön ayak olduğunu kaydeden Koike, kazakların "gerçekten sıcak olduğunu" söyledi.

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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Koike, boğazlı kazakların kışın yaşanabilecek enerji krizinin üstesinden gelinmesi için bir araç olduğunu vurguladı. Diğer yandan, sosyal medyada Koike'nin söz konusu ifadeleri espri konusu oldu.

Bazı ülkelerde son aylarda, enerji tasarruf önlemleri kapsamında birtakım kararlar yürürlüğe girmiş ve halka tavsiyelerde bulunulmuştu.

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Enerji tasarrufu konusunda en dikkat çekici kararları alan ve tavsiyelerde bulunan ülke konumundaki Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck haziranda vatandaşlara "duş sürelerini kısa tutma" önerisinde bulunmuştu.

Fransa'da temmuzda klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya boğazlı kazak

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