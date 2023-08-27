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    4. Tonlarca para harcamaya son! Botoks etkisi yaratan mucizevi maske tarifi

    Tonlarca para harcamaya son! Botoks etkisi yaratan mucizevi maske tarifi

    27.08.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ciltte meydana gelen kırışıklıklar istenmeyen bir görüntüye sebep veriyor. Tonla para harcayıp botoks yaptırmak yerine evde doğal yöntemlerle cildinize güzellik katabilirsiniz. Kırışıklıkları azaltmak için kolajen içeren besinleri tüketmek, yüz yogası yapmak, bol su içmek, düzenli olarak nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor. Evde yapılan bu maske ile de kırışıklıklar, siyah noktalar ve cilt lekeleri konusunda başarılı sonuçlar alabilirsiniz.

    Her ne kadar cildimizin pürüzsüz ve güzel olmasını istesek de zamanla çevresel faktörler ve yaş almanın etkisiyle cilt problemleri ile karşılaşabiliyoruz. Hintli kadınlar eski zamanlardan beri kendilerini güzelleştirmek için hem mutfaklarında hem de cilt bakımlarında zerdeçal baharatını kullanıyorlar. erdeçalın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Zerdeçal aynı zamanda kırışık önleyici ve yumuşatıcı kremlere, akne ve çatlak önleyici kremlere en iyi alternatiftir.

    İyileştirici özellikleri ve kozmetik faydaları sayesinde zerdeçal, dünya çapında yüzlerce yıldır güzellik ve dermatolojik ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Zerdeçal ayrıca anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

    cilt

    İLT TONUNU EŞİTLİYOR, KIRIŞIKLIKLARI GİDERİYOR

    Modern bilimsel araştırmalar, zerdeçalın olumlu etkilerini incelemeye yeni başlıyor, ancak kesin olan bir şey var ki, cilt için birçok faydası var. Antioksidanlar ve antiinflamatuar maddeler içerdiğinden cilde doğal bir parlaklık verir. Zerdeçal , pigmentasyonu azaltarak cilt tonunu eşitler.

    zerdeçal1

    SİVİLCELERLE SAVAŞIYOR

    İçerdiği kurkumin sayesinde antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere de sahiptir. Parlak sarı bir ton da sağlayan kurkumin, cildi zararlı kimyasallara ve çevre kirliliğine karşı koruyan aktif bir kimyasal bileşiktir. Zerdeçal ayrıca sebum üretimini mükemmel bir şekilde düzenlediği ve böylece gözeneklerin tıkanmasını önlediği için yağlı ciltlerle de baş eder.

    zerdeçal2

    HİNT GELİNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

    Zerdeçal , cildin kollajen ve nem seviyelerini koruyarak, kırışıklık ve ince çizgi riskini azaltarak erken cilt yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal aynı zamanda harika bir vücut peelingidir. Hintli gelinlerin ciltlerinin pürüzsüz, bebeksi yumuşak ve parlak olması için düğünden önce vücutlarına zerdeçal içeren bir macun sürmeleri tesadüf değildir.

    zerdeçal3

    SAÇ BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

    Parlak sarı oryantal baharat , uygun şekilde tedavi edilmezse saç dökülmesine bile yol açabilen kaşıntılı ve pul pul dökülmüş saç derisini yatıştırdığı için saç bakımında da kullanılabilir.

    KIRIŞIKLIK KARŞITI ZERDEÇAL MASKESİ

    Malzemeler

    • 1 çay kaşığı zerdeçal
    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 tatlı kaşığı limon suyu

    Yapılışı
    Hepsi karıştırılıp cilde uygulanır ve kuruyunca su ile temizlenir.

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