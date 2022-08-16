HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

16.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da 2002 yılında çıkan olaylarda 'Bilkis Bano' isimli kadın toplu tecavüze uğraşmış ve ölü taklidi yaparak hayatta kalmıştı. Davada yaşanan yeni gelişmeye göre ömür boyu hapis cezası verilen 11 hükümlü, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından serbest bırakıldı.

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Hindistan'da 2002'de 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda 'Bilkis Bano' isimli kadın toplu tecavüze uğraşmış ve katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Yaşanan yeni gelişmede 11 hükümlü, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından serbest bırakıldı. Eleştirilen serbest bırakma kararının, benzeri olayların yaşanmasını teşvik edeceği kaydedildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS 14 YIL

Aljazeera'de yer alan habere göre, Bilkis Bano davasında ömür boyu hapis cezası verilen 11 hükümlü, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından, Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverildi.

The Indian Express gazetesine açıklama yapan bir yetkili, 11 hükümlü tarafından yapılan tahliye başvurusunun hapisteki “14 yılın tamamlanması” nedeniyle değerlendirildiğini bildirdi.

Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

Başkent Yeni Delhi'de avukatlık yapan Mehmood Pracha, Aljazeera'ye yaptığı açıklamada, serbest kalan hükümlülerin iktidardaki Bharatiya Janta Partisi'ne (BJP) yakın olduğunu savundu.

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum memura para ödeyip...Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum memura para ödeyip...

'BENZER OLAYLAR YAŞANMASINA YOL AÇABİLİR'

Tüm Hindistan İlerici Kadınlar Derneğince (AIPWA) yapılan açıklamada ise eleştirilen serbest bırakma kararının, benzeri olayların yaşanmasını teşvik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 11 mahkumun serbest bırakılması yönündeki kararın Hindistan'ın İngiliz yönetiminden bağımsızlığının 75 yılının kutladığı günde denk geldiği yer aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

BILKIS BANO DAVASI

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti.

Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti.

Mahkeme 2008 yılında suçlu bulduğu 13 sanığın 11'inin toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den tüm dünyayı tedirgin eden hamleABD'den tüm dünyayı tedirgin eden hamle
Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!
Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktıKendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'

Türkiye bu olayı konuşuyor! İfadesi ortaya çıktı: 'Yolda görünce...'

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.