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Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Katili itiraf etti! Cinayetten sonra...

28.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de korkunç halde bulunan 79 yaşındaki Teyfik Kaynar'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kaynar'ı öldüren katil zanlısı aranırken gözaltına alınan 15 yaşındaki M. A., cinayeti işlediğini itiraf etti. M. A., cinayetten sonra yaptıklarını da anlattı. Cinayeti işlemesinin nedeni olarak ise Kaynar'ın kendisini sürekli hakaret etmesini öne sürdü.

Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Katili itiraf etti! Cinayetten sonra...

Teyfik Kaynar'ın sırtından vurulup toprağa gömülü halde bulunmasının ardından ekipler harekete geçmişti. Cinayeti çapraz sorguda itiraf eden 15 yaşındaki M. A., kendisine sürekli hakaret ettiğini ileri sürdüğü Kaynar'ı evden aldığı tüfekle sırtından birkaç el ateş ederek öldürdüğünü ifade etti. M. A. ayrıca cinayetten sonra ablasının evinde duş alıp kıyafetlerini değiştirdiğini anlattı. İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları...

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Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran’da, Teyfik Kaynar’ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar’ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar’a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar’ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar’ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.

İTİRAF ETTİ: 'HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar’ın yanında daha önce Diyarbakır’dan köye geldiği belirtilen M. A.’nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M. A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. M. A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

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CİNAYETTEN SONRA YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti. M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)

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