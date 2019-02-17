Toprak altında saklanan lezzet: şalgam

METİN ÖZMEN - Batman'da şalgam üretilen köylerde vatandaşlar, kışın tüketmek üzere sonbaharda toprağa gömdükleri ürünleri bugünlerde çıkarıyor.

Yörede aileler Sason ilçesindeki 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sonbaharda hasadını yaptıkları şalgamları bir metre derinliğinde kazdıkları çukurlara yerleştirip ardından üzerini toprakla örtüyor.

Toprak altına gömülen şalgamlar ocak ve şubat aylarında çıkarılarak haşlanıp veya etle kavrularak sofralardaki yerini alıyor.

Bazı köylüler de toprak altından çıkarttıkları şalgamları ilçe pazarında veya kent merkezinde kilogramını 4-5 liradan satıyor.

Gürgenli köyünde oturan Abdulselam Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgamın çeşitli hastalıklara yararlı olduğunu duyduklarını söyledi.

Dedelerinden şalgamları toprak altına koyarak özellikle kış aylarında tüketmek için bekletmeyi öğrendiklerini belirten Yavuz, "Yazın ekip, sonbaharda kopardığımız şalgamları kışa hazırlık için toprağın altına gömüyoruz. Şalgamın kansere, şeker hastalığına ve daha birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. " dedi.