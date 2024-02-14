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  4. Toprak atındaki işçiler için mücadele sürerken, İliç'teki seçim sonuçlarını hatırlattı! Can Ataklı: "Farka bak! Demek ki bu halka anlatamıyorsun bazı şeyleri"

Toprak atındaki işçiler için mücadele sürerken, İliç'teki seçim sonuçlarını hatırlattı! Can Ataklı: "Farka bak! Demek ki bu halka anlatamıyorsun bazı şeyleri"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Elazığ'daki altın madenindeki toprak kayması sonucu toprak altındaki işçileri arama kurtarma çalışmaları sürerken, gazeteci Can Ataklı'nın İliç'teki seçim sonuçlarına dikkat çekmesi gündem oldu. Son seçim sonuçlarını canlı yayında hatırlatan Ataklı, "Aradaki farka bakar mısınız? Şimdi bu halka anlatamıyorsun demek ki bazı şeyleri" diye konuştu.

Toprak atındaki işçiler için mücadele sürerken, İliç'teki seçim sonuçlarını hatırlattı! Can Ataklı: "Farka bak! Demek ki bu halka anlatamıyorsun bazı şeyleri"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda9 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye giderken, saatlerdir süren çalışmaları yakından takip ediyor.

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CAN ATAKLI'NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Tüm Türkiye Erzincan'dan gelecek bir güzel haber için beklerken, gazeteci Can Ataklı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

SON SEÇİM SONUÇLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Son yapılan seçimlerdeki sonuçları hatırlatan Ataklı, İliç'teki oy oranlarını gündeme getirdi.

FASDFA

"ARADAKİ FARKA BAKAR MISINIZ? DEMEK Kİ..."

Flash TV'deki ana haberde yaşananları yorumlayan Ataklı, "Merak edip baktım. Son seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan İliç'te 72.1 oy alıyor, Kılıçdaroğlu ise 27 çıkıyor. Aradaki farka bakar mısınız? Şimdi bu halka anlatamıyorsun demek ki bazı şeyleri. Oradan da hiç tepki gelmedi. Tam tersi İliç'e giden bilim adamlarına, çevrecilere hakaretler yağdırdılar, taşladılar, kovaladılar. Kente sokmadılar." dedi.

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Ataklı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İliç Maden Can Ataklı
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