HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Torbalı'daki tüp patlamasında kahreden detaylar! Kimi ayakkabı bakıyormuş, kimi pazara gidiyormuş

Torbalı'daki tüp patlamasında kahreden detaylar! Kimi ayakkabı bakıyormuş, kimi pazara gidiyormuş

01.07.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Torbalı'da meydana gelen tip patlamasında hayatını kaybeden 5 kişinin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybedenlerden Birgül Sarılmaz (44) ile Evin Aslan (36) kardeşlerin pazara, Ruken Çağur'un (31) ise markete giderken öldüğü ortaya çıktı. Ölenlerin yakınları ve patlamaya tanık olanlar o anları anlattı. Kahreden detaylar...

Torbalı'daki tüp patlamasında kahreden detaylar! Kimi ayakkabı bakıyormuş, kimi pazara gidiyormuş

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

"MARKET ALIŞVERİŞİNE GİTMİŞTİ"

Ölenlerin yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor. Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

ghjhgfjfk

İKİ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞ

Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ İÇİN ELİMZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiri ilahi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

AA-20240630-35013184-35013178-IZMIRDE_BIR_RESTORANDA_PATLAMA_MEYDANA_GELDI_4_KISI_OLDU

LİSELİ HAVİN AYAKKABI BAKIYORMUŞ

Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok severdi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu.

4

TANIKLAR O ANLARI ANLATTI

Patlama sırasında evlerinde ya da olay yakınında bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Patlamanın olduğu caddede evi bulunan Çiğdem Akdemir, çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ve ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

3

"İNSANLARI ÖYLE GÖRMEK ÇOK KÖTÜTDÜ"

Dışarı nasıl çıktıklarını bilmediklerini belirten Akdemir, "Sadece kapıdan çıktığımızı hatırlıyoruz. Çıktığımızda her yer cam parçalarıyla doluydu. Ayağımıza terliği alıp koştura koştura çıktık. Patlama hemen dibimizde oldu. Bizim ev havaya kalktı resmen. O kadar şiddetliydi. O insanları öyle görmek çok kötüydü." diye konuştu.

"ADETA AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

Evi hasar gören Erdal Hayta da patlamadan önce ekmek almak için aşağı indiğini, döndüğü sırada çok yüksek bir sesle adeta ayaklarının yerden kesildiğini aktardı.

2

Sesle birlikte balkona koştuğunu anlatan Hayta, "Her taraf tozdu. Apar topar eşimle aşağıya indik, yaralıları gördük. Dün gece evde kalamadık. Bugün sabah geldik. AFAD ve jandarmayla eve girip ilaçlarımı alıp geri çıktım." ifadelerini kullandı.

"RÜZGAR GİBİ GELİP EVLERE ÇARPTI"

Ülkü Türe ise olay anında sokakta olduğunu, yüksek sesle patlamanın olduğu yerden karşı binaya bir şeylerin çarptığını, sonra da rüzgar gibi gelip evlerin camlarını kırdığını belirtti. Kendi evinin uzak olmasına rağmen hasar aldığını aktaran Türe, ölü ve yaralılara çok üzüldüklerini, hala şokun etkisinden çıkamadıklarını aktardı.

1

"OĞLUM ŞOKA GİRDİ, MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Patlama anında 7 yaşındaki oğluyla evde olan Ayşe Çiftçi de basınçla ayaklarının yerden kesildiğini ve camlarının patladığını anlattı. Aşağıya inip inmeme konusunda bir türlü karar veremediğini söyleyen Çiftçi, "Olaydan sonra oğlum şoka girdi. Arkadaşlar geldi çıkardılar bizi evden. Aşağıya indiğimizde mahşer yeri gibiydi. Oğlumu, gözlerini kapatarak çıkardım. İnşallah yaralarımızı saracağız. Oğlum çok etkilendi." dedi.

(AA-DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kağıthane! Metrelerce yüksekte ayağı kaydı: Tuttuğu o ip hayata bağladıYer: Kağıthane! Metrelerce yüksekte ayağı kaydı: Tuttuğu o ip hayata bağladı
Irak'ta üç şehirdeki yangınlarla ilgili Irak İçişleri'nden açıklama: Sorumluları terör örgütü PKK mensuplarıIrak'ta üç şehirdeki yangınlarla ilgili Irak İçişleri'nden açıklama: Sorumluları terör örgütü PKK mensupları
Vakalarda şaşırtan artış! Tedavi edilmezse yıllarca devam ediyorVakalarda şaşırtan artış! Tedavi edilmezse yıllarca devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
patlama Torbalı
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek'ten canlı emekli zammı ve asgari ücret mesajı!

Mehmet Şimşek'ten canlı emekli zammı ve asgari ücret mesajı!

Berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli karar! Valilikler belirleyecek…

Berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli karar! Valilikler belirleyecek…

Tetikçi ifade değiştirdi: Emri veren kişi...

Tetikçi ifade değiştirdi: Emri veren kişi...

Belediye başkanından 'sopa getirin' talimatı: Vura vura kırılmış

Belediye başkanından 'sopa getirin' talimatı: Vura vura kırılmış

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı!

Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.