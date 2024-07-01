Torbalı'daki tüp patlamasında kahreden detaylar! Kimi ayakkabı bakıyormuş, kimi pazara gidiyormuş

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

"MARKET ALIŞVERİŞİNE GİTMİŞTİ"

Ölenlerin yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor. Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

İKİ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞ

Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ İÇİN ELİMZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiri ilahi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

LİSELİ HAVİN AYAKKABI BAKIYORMUŞ

Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok severdi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu.

TANIKLAR O ANLARI ANLATTI

Patlama sırasında evlerinde ya da olay yakınında bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Patlamanın olduğu caddede evi bulunan Çiğdem Akdemir, çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ve ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

"İNSANLARI ÖYLE GÖRMEK ÇOK KÖTÜTDÜ"

Dışarı nasıl çıktıklarını bilmediklerini belirten Akdemir, "Sadece kapıdan çıktığımızı hatırlıyoruz. Çıktığımızda her yer cam parçalarıyla doluydu. Ayağımıza terliği alıp koştura koştura çıktık. Patlama hemen dibimizde oldu. Bizim ev havaya kalktı resmen. O kadar şiddetliydi. O insanları öyle görmek çok kötüydü." diye konuştu.

"ADETA AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

Evi hasar gören Erdal Hayta da patlamadan önce ekmek almak için aşağı indiğini, döndüğü sırada çok yüksek bir sesle adeta ayaklarının yerden kesildiğini aktardı.

Sesle birlikte balkona koştuğunu anlatan Hayta, "Her taraf tozdu. Apar topar eşimle aşağıya indik, yaralıları gördük. Dün gece evde kalamadık. Bugün sabah geldik. AFAD ve jandarmayla eve girip ilaçlarımı alıp geri çıktım." ifadelerini kullandı.

"RÜZGAR GİBİ GELİP EVLERE ÇARPTI"

Ülkü Türe ise olay anında sokakta olduğunu, yüksek sesle patlamanın olduğu yerden karşı binaya bir şeylerin çarptığını, sonra da rüzgar gibi gelip evlerin camlarını kırdığını belirtti. Kendi evinin uzak olmasına rağmen hasar aldığını aktaran Türe, ölü ve yaralılara çok üzüldüklerini, hala şokun etkisinden çıkamadıklarını aktardı.

"OĞLUM ŞOKA GİRDİ, MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Patlama anında 7 yaşındaki oğluyla evde olan Ayşe Çiftçi de basınçla ayaklarının yerden kesildiğini ve camlarının patladığını anlattı. Aşağıya inip inmeme konusunda bir türlü karar veremediğini söyleyen Çiftçi, "Olaydan sonra oğlum şoka girdi. Arkadaşlar geldi çıkardılar bizi evden. Aşağıya indiğimizde mahşer yeri gibiydi. Oğlumu, gözlerini kapatarak çıkardım. İnşallah yaralarımızı saracağız. Oğlum çok etkilendi." dedi.

(AA-DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





