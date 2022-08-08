HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Törene damga vuran an! Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Törene damga vuran an! Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

08.08.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'nda dikkat çeken anlar yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Kılıçdaroğlu'ndan önce sahnede konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kullandığı ifadeler gündem oldu. Gürkan, konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek sahneye çağırdı. İşte çok konuşulan o anlar ve konuşma sonrası Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri...

Törene damga vuran an! Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması için Edirne'ye geldi. Programda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesiyle kürsüye davet etmesiyle dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu. İşte Edirne Belediye Başkanı'nın konuşması ve bu konuşmanın üzerine Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri ile ilgili detaylar...

e1

KILIÇDAROĞLU'NU "SAYIN CUMHURBAŞKANIM" DİYEREK KÜRSÜYE ÇAĞIRDI

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Gürkan "O cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda kullandığı bir ifade ise törene adeta damga vurdu. Gürkan, "Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapması için kürsüye çağırdı.

e2

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.

e3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tünelde feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralıTünelde feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişimSosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim
2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Edirne Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

Erdoğan, "Katil sürüleri" diyerek mesajı verdi

Erdoğan, "Katil sürüleri" diyerek mesajı verdi

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.