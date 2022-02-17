Törene damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu selamlaştı

Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Kenan Yaşar, dün yemin ederek görevinde başladı. Yaşar'ın yemin töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Salona en son giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu selamlaması dikkatlerden kaçmadı.

TÖRENE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar, dün yemin ederek göreve başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU SELAMLAŞTI

Salona en son giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirleri selamladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafa yürüyerek, ana muhalefet lideri ile de selamlaştı. Daha sonra Erdoğan'ın yerine oturması ile tören başladı

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN: YARGILAMANIN ANLAMSIZ HALE GELDİĞİ YERDE...

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını söyleyerek, AYM’nin de bireysel başvuru kabulüyle temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı. Bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübenin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine bireylere üst düzey bir güvence sağladığını söyleyen Arslan, “Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmektedir. Bu kararlarda yaşam hakkından adil yargılanma hakkına, özel hayata saygı hakkından ifade özgürlüğüne kadar Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemimize giren ve 2012 yılından itibaren uygulamaya geçen bireysel başvuru yolu, ülkemizde hakkın tespiti ve teslimi anlamında adaletin tecellisine çok önemli katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamaktadır. Diğer yandan bireysel başvurudaki on yıllık tecrübemiz, bize bu hak arama yolunun etkili olabilmesinin verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Anayasa Mahkemesi, yargı kararlarının icrasının yargılama sürecinin tamamlayıcı unsuru olduğunu, kararın uygulanmaması hâlinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir. Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde ise toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır” ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKABİLECEK YENİ İHLALLERİN ÖNLENMESİNİ GEREKTİRMEKTEDİR"

Yeni üye Kenan Yaşar’a hayırlı olsun dileklerini ileten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemine binaen sıklıkla vurguladığımız üzere bireysel başvurunun amacı sadece başvuruya konu somut ihlalin giderilmesi değildir. Bunun yanında bireysel başvurunun objektif etkisi, ihlal kararlarının dikkate alınarak aynı konuda ortaya çıkabilecek yeni ihlallerin önlenmesini gerektirmektedir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin ihlalin kaynağına ilişkin tespitleri önem kazanmaktadır. Hak ihlali yerleşik idari uygulamadan, yargısal yorumdan veya bizzat kanundan kaynaklanabilmektedir. İhlalin kaynağına göre idarenin, yargı veya yasama organının harekete geçerek Anayasanın ihlaline neden olan sorunu ortadan kaldırması ve benzer ihlalleri önlemesi beklenmektedir. Sonuç olarak hukuk sistemimiz açısından büyük bir kazanım olan bireysel başvurunun sürdürülebilmesi verilen kararların yeni ihlalleri önleyecek şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu da hiç kuşkusuz idarenin, mahkemelerin ve yasama organının sadece somut ihlali gidermekle yetinmeyip yeni ihlallerin önlenmesine yönelik tedbir almasını gerektirmektedir.”



