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Toroslardaki yaylacılar kitapla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi yönetiminin kitap okuma oranını artırmak amacıyla bu sene 9'uncusunu düzenlediği Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında, 12 yayladaki vatandaşlara kitap, gazete ve dergi götürüldü.

Toroslardaki yaylacılar kitapla buluşuyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA'da, Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi yönetiminin kitap okuma oranını artırmak amacıyla bu sene 9'uncusunu düzenlediği Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında, 12 yayladaki vatandaşlara kitap, gazete ve dergi götürüldü.
Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen YAYKOP projesi kapsamında, Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle 2019 yılının ilk yayla ziyaretleri gerçekleştirildi. Projeyle yaz aylarında Toros Dağları’nın eteklerindeki yaylalara çıkan vatandaşların okuma alışkanlığını kazanması ve sürdürmesi amaçlanıyor. Kütüphane görevlileri tarafından yayladaki vatandaşlara götürülen kitaplar, 15 gün sonra yenileriyle değiştiriliyor. Yayladaki çocuklar kütüphane aracının gelişini büyük bir özlemle bekliyor.
15 BİN KİŞİ KİTAPLA BULUŞTU
Her yaş grubuna hitap eden kitapların adeta kapışıldığını belirten Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, “Proje ile özellikle yaz mevsiminde yaylada geçiren vatandaşlarımıza hizmet götürmekteyiz. Her yıl en az on kez çıktığımız yaylalara bu yıl da hizmet götürmeye devam edeceğiz. Proje başladığı günden bu yana 15 bin yayla sakini kütüphanemizden faydalandı. Amacımız ilçemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesini yaşatmak. Çünkü bizler insan eğitimine katkıda bulunuyoruz" dedi.
YAYKOP projesi kapsamında bugüne kadar 30 yaylaya gittiklerini ifade eden Oktay, “Gönül ister bütün yayla sakinlerimize bu hizmeti sunabilelim. Ama elimizdeki olanaklarla ancak bu kadar mahalleye hizmet götürebilmekteyiz. Her seferinde 250-300 kitap getiriyoruz. Projemize destek veren Manavgat Belediyesi'ne, çalışma arkadaşlarıma ve kitap okuma projesini yürüten ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
YAYKOP 2019 çerçevesinde Senir, Kurucu, Karaisa, Güneycik, Çakallar, Karakaya, Gürlevik, Uzunlar, Namaras, Karazor, Mannas ve Alaybeyler yaylalarında yaşayan vatandaşlara kitap götürüldü.

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Toroslardaki yaylacılar kitapla buluşuyorToroslardaki yaylacılar kitapla buluşuyorToroslardaki yaylacılar kitapla buluşuyor

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