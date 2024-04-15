'Torpil' isyanı canlı yayına damga vurdu! ODTÜ'lü Profesör Hüseyin Bağcı: "Yüzlerce öğrencimiz bu ülkeye küserek gitti"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, torpil ve adam kayırmacılığı iddiasıyla gündem oldu. Sözcü Tv'de katıldığı canlı yayında adeta isyan eden Prof. Dr. Bağcı, devlet kurumlarındaki işe alımların torpille olduğunu iddia ederek, bir çok başarılı insanın yurt dışına gittiğini savundu.

"YÜZDE 70'İ YURT DIŞINDA YAŞIYOR"

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunlarının yüzde 70'inin yurt dışına gittiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

"SINAVI KAZANIYOR, ALMIYORLAR, HAK YİYORLAR"

“ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunlarının yüzde 70'i yurt dışında. Benim öğrencilerim Dışişleri sınavını kazanıyor, almıyorlar, hak yiyorlar. Bizim yüzlerce öğrencimiz bu ülkeye küserek gitti”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayında damga vuran 'torpil' isyanı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.







