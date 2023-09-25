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  4. Torun babaannesini şikayet etti, oğlu annesini darbetti! Eşine sarıldığını görünce... Ortalık böyle karıştı

Torun babaannesini şikayet etti, oğlu annesini darbetti! Eşine sarıldığını görünce... Ortalık böyle karıştı

25.09.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, torununun babasına şikayet etmesi üzerine oğlu tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

TORUN BABASINA, BABAANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ

Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

OĞLU ANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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