Torun babaannesini şikayet etti, oğlu annesini darbetti! Eşine sarıldığını görünce... Ortalık böyle karıştı

Akılalmaz olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi.

TORUN BABASINA, BABAANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ

Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

OĞLU ANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)



