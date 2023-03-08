Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler 5 dakikada numarasını istiyor! Güzelliğinin sırrı büyükannesinden geliyor

54 yaşındaki Miki Wesson, yaşına göre oldukça genç ve alımlı görünmesi ile dikkat çekiyor. Yaşları 34 ve 21 arasında değişen beş çocuk annesi olan Miki'nin yedi tane torunu bulunuyor. Miki, The Sun'a özel verdiği röportajda dışarı çıktığında kolayca ilgi çektiğini insanların onun yaşına ve torunlara sahip olduğuna inanmadığını açıkladı.

ERKEKLERİ ETKİLEMEK İÇİN UĞRAŞMIYOR

54 yaşındaki Miki, Fabulous'a özel olarak şunları söylüyor: “Erkekler asla kaç yaşında olduğuma inanmazla. Aslında 54 yaşında olduğumu kanıtlamak için kimliğimi kırmaya zorlandım. Bir keresinde Maisie annesi olduğumu doğrulamak için geldi."

Büyüleyici görünümüne rağmen Miki, asla genç erkekleri etkilemeyi düşünmediğini söylüyor ve "bu sadece oluyor" diyor.

"BEKLENTİLERE MEYDAN OKUMAYI SEVİYORUM"

Miki, olgun ve eski kıyafetler giymek yerine daha genç bir estetiği benimsiyor. “İnsanların beklentilerine meydan okumayı seviyorum” diyor. "Sıkıcı, orta yaşlı büyükanne gibi giyinmeyi reddediyorum. Gençler için olan son moda kıyafetlerle daha iyi görünüyorum. İnsanları şok ediyor ama kesinlikle üstesinden gelebilirim."

"KOT ŞORTLAR VE FİLELERLE HARİKA GÖRÜNÜYORUM"

"Yetişkinlere uygun giyinmeyle sınırlandırılmayı reddediyorum, bu çok sınırlayıcı. Bir düğünde beyaz bir elbise giydim çünkü kimin gelenekle uğraşması gerekir. Baktım ve iyi hissettim." Boşandıktan sonra Cambridge'de yaşayan Miki, başkalarının giyim anlayışı hakkında ne düşündüğünü umursamadığını söylüyor. "50 yaşındaki huysuz biri gibi giyinmen gerektiğini söyleyecek bir kural yok. Neşe ve eğlence getirmek için giyiniyorum ve öyle oluyor ki kısa etekler, kot şortlar ve filelerle harika görünüyorum."

GÜZELLİK SIRRI ANNESİ VE BÜYÜKANNESİNDEN GELİYOR

Miki, kendi annesi ve büyükannesinin de eşit derecede genç görünümle kutsanmış olduğunu söylüyor. "Büyükannem 64 yaşındayken 44 yaşında görünüyordu" diyor.

"O ve annem bana cildinize ve vücudunuza bakmanın temellerini öğrettiler."

BASİT VE TEMEL CİLT BAKIMI YAPIYOR

Miki 12 yaşından itibaren günde bir litre su içiyor, yüzünü temizlemek için temel sabun ve su kullanıyor ve süpermarket yüz kremleri kullanıyordu. Miki, "Büyükannem basit ve temel cilt bakımı konusunda tutkuluydu ve ben de öyleyim" diyor. Ne yediğime dikkat ediyorum, her gün çok su içiyorum ve yüz kremim pahalı bir iksir değil, süpermarketten aldığım ucuz bir krem"

"HARİKA BİR CİLT İÇİN ÇOK PARA HARCAMANIZA GEREK YOK"

“İnsanlar her zaman ten rengime iltifat ediyor, onlara meselenin temel sabun, su ve nemlendirici olduğunu söylediğimde, yaşımı öğrendikleri zamanki kadar şok oluyorlar. Harika bir cilt için çok para harcamanıza gerek olmadığının kanıtıyım."

BAŞARISIZ EVLİLİKLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Hiç ameliyat olmadığını söyleyen Miki, iki kez evlendi ve güveninin sarsılmasına neden olan şeyin en küçük kızının babasıyla yaptığı ikinci evliliğin başarısızlığı olduğunu kabul ediyor. "Mart 2017'de evliliğim sona erdikten sonra kendimi başarısız hissettim" diyor. "O yılın Eylül ayında uzun süreli erkek arkadaşım Matt ile tanışana kadar kıvılcımımı tekrar bulamadım."

