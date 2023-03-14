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Torunu olan 54 yaşındaki büyükanne kıvrımlı vücuduyla herkesi büyüledi! "Her zaman soyunmaya cesaret ederim"

14.03.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda hem genç hem de yaşlı kadınlar için farklı farklı kıyafet baskıları bulunuyor. Belirli bir yaştan sonra kadınların vücutlarının kapatılması gerektiği düşüncesi olgun kadınların rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. 54 yaşındaki bir büyükanne "Her zaman soyunmaya cesaret ederim" diyerek yaşına rağmen oldukça kıvrımlı olan vücudunu paylaştı.

Torunu olan 54 yaşındaki büyükanne kıvrımlı vücuduyla herkesi büyüledi! "Her zaman soyunmaya cesaret ederim"

TikToker Gina, yayınladığı videolarda güvenle giydiği kıyafetlerinden kesitler paylaşıyor. 54 yaşındaki büyükanne fit vücudu ve bakımlı görünümü ile oldukça dikkat çekiyor. Paylaştığı videolarda müzik eşliğinde vücudunu gösteren Gina, gençlere taş çıkartıyor.

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Kısa bir süre önce yayınladığı videoda leoparlı bir bikini giyen Gina, müzikle uyumlu şekilde dans ederek vücudunu gösteriyor.

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İnsanlar, bu bikininin büyükanneyi "harika" gösterdiğini söylediler. Sosyal medya kullanıcıları Gina'nın yaşına rağmen oldukça fit olan fiziğinden etkilendiler ve yaşının ötesinde genç göründüğü için onu tebrik ettiler.

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Gina, geçen yıl yazdığı ilham verici bir gönderide hayatını düşündü ve şöyle dedi: "Yeni bir şeye başlamak için asla çok yaşlı değilsin. Sadece yap."

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