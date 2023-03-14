Torunu olan 54 yaşındaki büyükanne kıvrımlı vücuduyla herkesi büyüledi! "Her zaman soyunmaya cesaret ederim"

TikToker Gina, yayınladığı videolarda güvenle giydiği kıyafetlerinden kesitler paylaşıyor. 54 yaşındaki büyükanne fit vücudu ve bakımlı görünümü ile oldukça dikkat çekiyor. Paylaştığı videolarda müzik eşliğinde vücudunu gösteren Gina, gençlere taş çıkartıyor.

Kısa bir süre önce yayınladığı videoda leoparlı bir bikini giyen Gina, müzikle uyumlu şekilde dans ederek vücudunu gösteriyor.

İnsanlar, bu bikininin büyükanneyi "harika" gösterdiğini söylediler. Sosyal medya kullanıcıları Gina'nın yaşına rağmen oldukça fit olan fiziğinden etkilendiler ve yaşının ötesinde genç göründüğü için onu tebrik ettiler.

Gina, geçen yıl yazdığı ilham verici bir gönderide hayatını düşündü ve şöyle dedi: "Yeni bir şeye başlamak için asla çok yaşlı değilsin. Sadece yap."



