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Torununa sünnet düğünü yapacaktı! Yaşlı kadının hevesi kursağında kaldı: "Dernekten geliyoruz" dediler...

15.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki şüpheli "dernekten geliyoruz" diyerek 85 yaşındaki Müşerref Kurt'un 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Kurt yaşadıklarını “Beni görünce "dernekten geldiğini" söylediler. "Yardım edeceğiz" dediler. Benle bir süre konuştular. Bana altınlarımı "dernek müdürü görmesin, yardım etmez" dediler" diyerek anlattı.

Torununa sünnet düğünü yapacaktı! Yaşlı kadının hevesi kursağında kaldı: "Dernekten geliyoruz" dediler...

Osmangazi ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Müşerref Kurt, evin kapısını açık unutunca iki şüpheli içeri girdi. Yaşlı kadını karşısında gören şüpheliler, yardım etmek için dernekten geldiğini söylediler. Bir süre Müşerref Kurt ile sohbet eden iki şüpheli, 85 yaşındaki kadına, dernekten müdürlerinin geldiğini ve kendisine yardım etmesi için üzerindeki altınları saklamasını söyledi. Duruma inanan Müşerref Kurt, kendisine uzatılan poşete torunun sünnet düğünü için biriktirdiği para ve ziynet eşyalarını koyup dolaba bıraktı.

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100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Şüphelilerden biri dolaba yönelip kaşla göz arasında 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karışırken, diğer şüpheli ise yaşlı kadına müdürleri alıp geleceğini söyledi. Mağdur kadın, beklemesine rağmen kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca gelini ve oğluyla birlikte soluğu karakolda aldı.

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"DERNEK MÜDÜRÜ GÖRMESİN, YARDIM ETMEZ" DEDİLER

Torunun sünnet düğünü için biriktirdiği parasından olan Kurt, “Kapı açık kaldığı için iki kişi içeri girdi. Beni görünce "dernekten geldiğini" söylediler. "Yardım edeceğiz" dediler. Benle bir süre konuştular. Bana altınlarımı "dernek müdürü görmesin, yardım etmez" dediler. Altınlarımı, paralarımı poşete koyup dolaba koymamı söyledi. Hatta dolaba bile kendi koydu. "Biz müdürleri alıp geleceğiz" diye çıkıp gittiler. Bir süre bekledim gelen giden olmadı. Dolaba baktım poşeti almışlar. Torunuma sünnet düğünü yapacaktım. Bütün birikimimi aldılar. Tek isteğim polislerin hırsızı bulması” dedi.

(İHA)

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