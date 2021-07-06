'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul'a iner inmez gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi.
Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.
Üç avukat eşliğinde sorgusu devam eden Aydın'ın "dersine" iyi çalıştığını belirten gazeteci İsmail Saymaz, uçaktan iner inmez "Herkesin parasını vereceğim" dediğini aktardı.
Sözcü gazetesindeki yazısında Saymaz 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tarafından kurban edildiğinin düşünüldüğünü iddia etti.
Saymaz, ayrıca 'Tosuncuk'un bir iki yıl yatıp çıkacağını düşündüğünü bunu da çevresi ve ekiplerle paylaştığını ifade etti.
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