'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul'a iner inmez gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi.

60 SAYFA SORU

Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.

Üç avukat eşliğinde sorgusu devam eden Aydın'ın "dersine" iyi çalıştığını belirten gazeteci İsmail Saymaz, uçaktan iner inmez "Herkesin parasını vereceğim" dediğini aktardı.

AĞABEYİ Mİ KURBAN ETTİ?

Sözcü gazetesindeki yazısında Saymaz 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tarafından kurban edildiğinin düşünüldüğünü iddia etti.

MEHMET AYDIN: BİR İKİ YIL YATAR ÇIKARIM

Saymaz, ayrıca 'Tosuncuk'un bir iki yıl yatıp çıkacağını düşündüğünü bunu da çevresi ve ekiplerle paylaştığını ifade etti.



