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  4. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia

06.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uzun bir kaçış macerasının ardından teslim oldu. Polisteki sorgusu devam eden Aydın'ın neden teslim olduğuyla ilgili bir çok iddia ortaya atılırken, 'Tosuncuk'un yakın çevresine "Bir iki yıl yatar çıkarım" dediği belirtiliyor.

Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul'a iner inmez gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi.

60 SAYFA SORU

Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.

Üç avukat eşliğinde sorgusu devam eden Aydın'ın "dersine" iyi çalıştığını belirten gazeteci İsmail Saymaz, uçaktan iner inmez "Herkesin parasını vereceğim" dediğini aktardı.

AĞABEYİ Mİ KURBAN ETTİ?

Sözcü gazetesindeki yazısında Saymaz 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tarafından kurban edildiğinin düşünüldüğünü iddia etti.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru

MEHMET AYDIN: BİR İKİ YIL YATAR ÇIKARIM

Saymaz, ayrıca 'Tosuncuk'un bir iki yıl yatıp çıkacağını düşündüğünü bunu da çevresi ve ekiplerle paylaştığını ifade etti.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
doğru söylemiş 2 yıla kalmaz çıkar
doğru düşünüyor,versin herkesin parasını, geriye kalan varlığıda devlete versin 2 yil sonra sokaklarda fink atar yeni sazan avını da 10 yıl içinde başlatır bunun teşkosu 5 ay önceden hazırlanmıştır milyar dolar paraya bırak eşkali değiştirmeyi,dünyadan izini kaybettirirsin bu sandıgınız kadar salak değil,herşey planlı
1-2 yılda yatmaz bizde ki hukuk sistemi bunu şartlı tahliye eder

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