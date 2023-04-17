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TÖVBE DUASI OKUNUŞU: Tövbe istiğfar duası nasıl okunur? İşte tevbe istiğfar duası Türkçe Arapça okunuşu

17.04.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tövbe duası okunuşu Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla beraber merak edildi. Tövbe duası okuyarak Allah'tan (C.C) bağışlanma dilemek isteyenler için istiğfar duası okunması tavsiye ediliyor. Tövbe istiğfar duası Arapça okunduğu gibi Türkçede okunabilmekte. Peki, Tövbe istiğfar duası nasıl okunur? İşte Türkçe Arapça Tevbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı...

TÖVBE DUASI OKUNUŞU: Tövbe istiğfar duası nasıl okunur? İşte tevbe istiğfar duası Türkçe Arapça okunuşu

Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşlarıyla beraber sorgulanıyor. Kadir Gecesi yaklaşırken Tövbe istiğfar duası gündeme geldi. Müslüman alemi bu önemli geceyi, dua ve ibadetlerle geçirecek. Tövbe ve istiğfar duası okumak isteyenler, Kadir Gecesi tövbe etmenin anlamı ve önemi araştırmalarına hız kazandırdılar. İşte tevbe istiğfar duası Türkçe Arapça okunuşu...

TÖVBE DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

dua etmek dua eden insan

TÖVBE DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

dua kuran tesbih

TÖVBE NASIL EDİLİR?

İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah'tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.

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