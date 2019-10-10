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Toyota, Fas Rallisi'nden de zaferle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Toyota Hilux 5 günlük zorlu 2019 Fas Rallisi’nde, Giniel de Villiers ve Alex Haro ile galibiyet elde etti

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonaları zaferlerine, 2019 Fas Rallisi’yle bir yenisini daha ekledi.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Hilux, beş günlük zorlu 2019 Fas Rallisi’nde, Giniel de Villiers ve Alex Haro ile galibiyet elde etti.

Toyota ile Dakar Rallisi’ne girme planları yapan Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso ise, ilk uluslararası ralli raid yarışına katıldı. Böylece 2020 Dakar öncesi beş etaplı zorlu bir ralliyi daha tamamlamayı başardı.

Hilux ile yarışa katılan diğer isimlerden olan son Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel ise, uzun süre lider götürdükleri ralliyi, yaşadıkları bir sorun nedeniyle bırakmak zorunda kaldılar.

Fes kentinde başlayan 20'inci Fas Rallisi, birçok teknik, hızlı ve kumlu virajıyla pilotlara zorlu anlar yaşattı. Dakar öncesinde son uzun antrenman olarak görülen Fas Rallisi’nde pilotlar beş etapta, toplam 2 bin 500 km’ye yakın yol kat ettiler.

Açıklamada yarış sonrasındaki değerlendirmelerine yer verilen Fernando Alonso, Fas Rallisi’nin olumlu geçtiğini belirterek, "Yoğun geçen iki haftalık testlerin ardından ilk uluslararası ralli raid yarışıma çıktım. Bitiş çizgisine ulaştığım için çok mutluyum. Performansımızda iniş-çıkışlar oldu ama Hilux ile potansiyelimizi ortaya koyduk. Daha da önemlisi, karşılaştığımız tüm zorluklardan ders aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Toyota Gazoo Racing, Fas’ta önemli bir galibiyeti daha başarıları arasına eklerken, 2020 Dakar Rallisi takım kadrosunu da 24 Ekim'de açıklayacağını duyurdu. Dakar Rallisi, 5-17 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

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