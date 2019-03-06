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Toyota, Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Toyota, Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

Japon otomotiv devi Toyota'nın, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Ay misyonu için gezginci robot geliştireceği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Toyota, JAXA ile Ay misyonunda kullanılacak gezginci keşif aracının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Ay yüzeyinde araştırmalar yapması planlanan gezginci robot, Japonya'nın Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olacak.

JAXA, geçen ay Hayabusa2 uzay aracını, Ryugu asteroidinin yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ay Japonya Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Toyota

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