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Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu - Corolla, 2018'de de yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı - 2017 yılını lider olarak tamamlayan RAV4, 2018 yılında da "dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'ye kıyasla satışlarını yüzde 3 artıran Toyota, tüm dünyada toplamda 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek "lider marka" unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

- Corolla "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili"

Toyota’nın global satış başarısı, Corolla’nın da dünyada en çok satılan otomobil olmasıyla bir kez daha taçlandı. Üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyonu aşan satışıyla zirvedeki yerini sağlamlaştıran efsane model Corolla, 2018 yılında da yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.

2018 yılında yüzde 1 artışla 934 bin 348 adetlik satışa ulaşan Corolla, birincilik tahtını korudu. Corolla, Türkiye’de de 23 bin 576 adetlik satış ile Toyota’nın 2018 binek otomobil satışlarının yüzde 77’sini oluşturdu.

- Hibrit satışları Türkiye’de 10 bini aştı

Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markalarından Toyota, 2020 yılına kadar globaldeki her binek modelin bir hibrit versiyonunu sunma hedefine Türkiye’de bir yıl öncesinden ulaştı. Bugüne kadar Türkiye’de 10 bin adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, yeni nesil Corolla Hybrid’in de katılmasıyla sadece 2019 yılı için toplamda 12 bin adet hibrit otomobili Türk kullanıcısıyla buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’de bugüne kadarki toplam hibrit satışından fazlasını bir yıl içinde aşmayı planlayan Toyota, geniş hibrit ürün gamı ile hibrit teknolojisindeki gücünü ortaya koymaya devam ediyor.

- SUV segmentinin lideri de Toyota

Toyota, başarısını, öncüsü olduğu SUV segmentinde de sürdürüyor. 2017 yılını lider olarak tamamlayan RAV4, geçen yıl da "dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak öne çıktı.

Bir önceki yıla göre yüzde 4 artış elde eden Toyota RAV4, geçen yılı 807 bin 116 adetlik satışla tamamladı. SUV segmentinde de Toyota’yı birinciliğe taşıyan RAV4, tüm segmentlerin değerlendirildiği genel sıralamada da dördüncü sırayı elde etti.

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