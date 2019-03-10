Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

İSTANBUL (AA) - Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'ye kıyasla satışlarını yüzde 3 artıran Toyota, tüm dünyada toplamda 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek "lider marka" unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

- Corolla "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili"

Toyota’nın global satış başarısı, Corolla’nın da dünyada en çok satılan otomobil olmasıyla bir kez daha taçlandı. Üretildiği 1966 yılından bu yana toplamda 46 milyonu aşan satışıyla zirvedeki yerini sağlamlaştıran efsane model Corolla, 2018 yılında da yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.

2018 yılında yüzde 1 artışla 934 bin 348 adetlik satışa ulaşan Corolla, birincilik tahtını korudu. Corolla, Türkiye’de de 23 bin 576 adetlik satış ile Toyota’nın 2018 binek otomobil satışlarının yüzde 77’sini oluşturdu.