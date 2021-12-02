Toyota Proace City Cargo Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace City’den oluşan Toyota Professional ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile genişletti.

PROACE CITY CARGO TÜRKİYE'DE! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Proace City’nin ardından daha fazla yük taşıma odaklı Proace City Cargo modeli, Türkiye’de satışa sunuldu.

Toyota, açıklamasında Proace City Cargo modelinin, yüksek taşıma kapasitesi ve motorunun yanı sıra sürücü odaklı kabini ile öne çıktığını belirtiyor. Proace City Cargo, Dream ve Vision olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Model, 100 HP güç üreten 1,5 litrelik dizel motorla sunuluyor.

Proace City Cargo, her iki tarafta bulunan sürgülü kapılar, akıllı kargo özelliği, katlandığında masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu, 220V ve 12V güç çıkışları gibi özellikler sunuyor. Elektronik park freni, arka park sensörü ve sürücü kol dayama Proace City Cargo'nun diğer özellikleri arasında.

Proace City Cargo, Proace City modeline göre 2975 mm ile 190 mm daha uzun aks aralığına ve 4753 mm uzunluğu ile 350 mm daha fazla uzunluğa sahip. 893 kg’lik (Dream versiyonunda 858 kg) yük taşıma kapasitesi sunan Proace City Cargo'nun 2 avro palet kapasitesi bulunurken, 180 derece çift tarafa açılan arka kapılar da mevcut.

Taşıma alanında yer alan 10 adet bağlama kancası dikkat çekerken, 12V soketin yanı sıra akıllı kargo özelliği de bulunuyor. Standart olarak 2,2 metre uzunluğa kadar taşıma mesafesi sunan Proace City Cargo, Akıllı Kargo özelliği sayesinde 3.4 metre uzunluktaki nesnelerin taşınmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte Proace City Cargo 4,4 metreküpe kadar da yükleme hacmi sunuyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO'NUN FİYATI

Toyota Proace City Cargo'nun fiyatı 242 bin TL’den başlıyor.

(AA)

