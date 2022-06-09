Tozlu ve kirli her türlü eşyanız için kullanabileceğiniz, görev adamı ürünler!

Yaşadığınız mekânların tertemiz görünmesini istemez misiniz? Cevabınız ''Evet.'' ise birbirinden kullanışlı ürün alternatifleri sizinle tanışmayı bekliyor. En zorlu yüzeylerin ve inatçı kirlerin tertemiz olmasını sağlayacak ürünler aracılığıyla içinde huzurlu hissedeceğiniz steril mekânlar yaratmanız mümkün. Bütçe dostu ürünleri keşfederek zamandan tasarruf etmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

1. Tek ürünle derinlemesine temizlik: Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

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Evinizin tertemiz bir mekâna dönüşmesini sağlayacak kaliteli ürünlerden ilki, Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi. Çeşitli yüzeylere uygun başlıkları sayesinde tüm evde etkili temizlik sunan ürün, buhar basıncı teknolojisi ile sadece saf su kullanarak hijyen sağlıyor. Yeniden doldurulabilir su haznesi, kolayca çıkarılabiliyor. Böylece temizlik esnasında fazla efor harcamadan su takviyesi yapılabiliyor. Çok parçalı olduğu için kolay saklanabilen temizlik makinesi, çakabilen havluları sayesinde yüzeydeki kir ve tozu tek hamlede temizliyor. Buhar tabancası üzerinde yer alan çocuk kilidi ise çocuklarınızı kazalara karşı korumanıza yardım ediyor.

2. En dar alanlarda bile ergonomik kullanım: KELZIN Sihirli Mikrofiber Başlıklı Toz Alma Mopu

Dar alanlarda biriken tozu ve kiri nasıl temizleyeceğinizi bilemiyorsanız bu ürün tam size göre! KELZIN Sihirli Mikrofiber Başlıklı Toz Alma Mopu, ulaşılmaz alanların temizlenmesini sağlıyor. Düz, ince panelin üzerinde yer alan mikrofiber kumaşı sayesinde tüm yüzeyleri zahmetsizce ve kimyasal temizleyicilere gerek kalmadan temizliyor. Çıkarılabilen mikrofiber bezi sadece su ile kolayca temizleniyor. Böylece uzun süre kullanılabiliyor. Ürün, esnek yapısının verdiği ergonomiyle dar alan ve köşelerde bile maksimum temizlik sağlıyor. Orta uzunluktaki sapı ise yüksek bölgelere rahatça ulaşmanızı sağlıyor.

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3. Sayısız alanda etkili bir kurtarıcı: Bosch Akülü Temizleme Fırçası

İnatçı kirleri zeminlerden arındırmak için yardım alabileceğiniz Bosch Akülü Temizleme Fırçası, her evde bulunması gereken önemli temizlik araçlarından biri. 4 farklı başlığı sayesinde çeşitli yüzeylerde etkili temizlik sağlayan ürün, size zaman kazandırmayı vadediyor. Çalışma esnasında ekstra güç desteğine ihtiyaç duymayan temizlik fırçası, set içerisinde yer alan USB kablosu sayesinde şarj ediliyor. Böylece kablo derdinden sizi kurtararak geniş hareket alanı sağlıyor. Kaliteli malzemelerden üretildiği için suyla da temas edebilen ürün, güçlü motoru sayesinde en zorlu lekelerin bile üstesinden geliyor.

4. Çok yönlü bir ürün: Selsil Pak Genel Amaçlı Mucize Temizleyici

Temizleyici araçların yanı sıra hijyen sağlayan güçlü temizlik ürünleri de bu listenin olmazsa olmazı. Selsil Pak Genel Amaçlı Mucize Temizleyici; fırın, fayans araları, ocak, ızgara ve pişirme tepsisi dâhil olmak üzere pek çok yüzeyin temizlenmesi için etkili bir çözüm sunuyor. İçerisinde yer alan %100 doğal temizlik partikülleri sayesinde hijyenik ve parlak yüzeyler yaratıyor. Kireç, yağ ve küf gibi kirlerin kolayca üstesinden geliyor. Kolay kullanılan ürünü temizleyeceğiniz yüzeyin üzerine bir miktar ürün uygulamanız, bez yardımıyla ovalayarak temizlemeniz ve ardından durulamanız yeterli oluyor.

5. Kısa sürede temizlik için: Domol Sihirli Temizlik Süngeri

Herhangi bir temizlik kimyasalına ihtiyaç duymadan tek ürünle kirli yüzeyleri tertemiz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Domol Sihirli Temizlik Süngeri, temizlik sıvılarına para harcamadan ve ovalamaya gerek duymadan zahmetsizce hijyenik yüzeylere sahip olmanızı sağlıyor. Spor ayakkabı, araba jantı, bahçe mobilyaları hatta buzdolabında bile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ürünle birçok yüzey kolayca temizlenebiliyor. Sadece sihirli sünger ve su ile ilk günkü gibi tertemiz yüzeyler sunarken temizlik için harcadığınız zamanı da en aza indiriyor. Paket içerisinde yer alan 6 adet ürün olduğu için uzun süre kullanılabiliyor.

6. Temizlenmesi zor bölgelerin kahramanı: Badem10 Slime Temizlik Jeli

Sünger veya temizlik başlıklarının erişemediği alanlar için tasarlanan Badem10 Slime Temizlik Jeli, alışılmışın dışındaki formuyla göze çarpıyor. Oyun hamurunu andıran yapışkan yapısıyla ulaşılması zor yüzeylere temas ederek aradaki kir ve toza yapışıyor. Özellikle otomobillerin havalandırma ve vites bölmeleri için tercih edilen ürün; kumanda, klavye, biblo, hesap makinesi gibi küçük ve sık aralıklı parçaları temizlemek için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yumuşak dokusu ve hoş limon kokusuyla ferah bir temizlik hissi yaratan jel, temas ettiği yüzeylere parlaklık vererek onların yeni gibi görünmelerini sağlıyor.

7. Zamandan tasarruf sağlayan pratik bir ürün: Deerma Su Püskürtmeli Sprey Paspas

Ağır ve kullanışsız yüzey temizleme ürünlerinden sıkıldıysanız Deerma Su Püskürtmeli Sprey Paspas'a mutlaka göz atmalısınız. Su haznesi ve püskürtme sistemi sayesinde parke, fayans ve seramik gibi zeminleri temizleyebileceğiniz ürün, mikrofiber özelliği ile tüm kiri çekerek tertemiz yüzeyler sunuyor. Çelik gövdesi, uzun yıllar rahatlıkla kullanmanıza olanak tanıyor. Kompakt tasarımı sayesinde kullanılmadığında fazla yer kaplamıyor. 350 ml'lik kapasitesiyle tüm evi temizlemek için ihtiyacınız olan desteğini sunuyor. 360 derece dönebilen ürün, kolay tutuşu ve hafifliğiyle temizlik anında ihtiyaç duyacağınız demirbaşlardan biri olmaya aday.

8. Evcil hayvan sahibi evlerin kurtarıcısı: Furminator Tüy Toplayıcı

Patili dostların bulunduğu evlerde temizlik esnasında en çok ihtiyaç duyulan gereçlerden biri, tüy toplayıcı ürünler. Eğer henüz dilediğiniz özelliklere sahip bir ürüne rastlamadıysanız Furminator Tüy Toplayıcı'ya göz atmaya ne dersiniz? Ergonomik tasarımı sayesinde rahat kullanılan ürün; kıyafet, mobilya, kumaş gibi yüzeylerde biriken istenmeyen kıl ve tüylerden kolayca kurtulmanıza olanak tanıyor. Kullanımı kolay ürünü yüzeyde gezdirmek yeterli oluyor. Silindire temas eden tüyleri haznesinde biriktiriyor ve tek tuşla kolayca açılarak temizlenebiliyor. Kaliteli malzemesi sayesinde yıllarca size eşlik ediyor.

9. Her köşenin temiz olduğundan emin olun: Buffer Süpürme Fırçası

Evinizin tertemiz olmasını sağlayan temizlik günlerinde ihtiyaç duyacağınız en özel aletlerden biri de Buffer Süpürme Fırçası. Ulaşılması zor köşeler için tasarlanmış ürün, pencere kenarı, tezgah üstü, lavabo kenarı ve kapı eşiği gibi alanların tertemiz görünmesini sağlıyor. Plastik tutma aparatı sayesinde rahatça tutulan ürün, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak her köşenin tertemiz görünmesine olanak tanıyor. Temas ettiği yüzeye mükemmel şekilde oturduğu için tüm yüzeyi temizliyor. Yumuşak yapısı ve kolay kullanımıyla işinizi kolaylaştıracak ürün, evinizde maksimum hijyen sağlamak için sizi bekliyor!

10. Evinizin en büyük yardımcısı: Gaeirt Robot Süpürge ve Paspas

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Gaeirt Robot Süpürge ve Paspas, hayatınızı kolaylaştırarak zamanınızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Akıllı algılama sistemi sayesinde farklı zeminleri kolayca algılayarak yüzeye uygun temizlik sunan ürün, USB şarj bağlantısı sayesinde kolayca şarj edilebiliyor. 120 dakikalık pil ömrüyle tüm evi hızlıca temizleyebiliyor. Düşük ses seviyesiyle temizlik sırasında gürültüye neden olmuyor. Üzerinde yer alan çarpışma önleyici tampon ile mekân ve mobilyaların vereceği hasarı hafifleterek cihazın zarar görmesini engelliyor. Hem kuru hem ıslak kullanım olanağı sunan akıllı ürün, evinizin vazgeçilmez üyesi olmaya geliyor.