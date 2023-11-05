Tozsuz bir eve sahip olmanın sırrı! Bu karışım ile eviniz uzun süre temiz kalacak

Evinizin temizliğine önem veriyor ancak tozla sürekli mücadele ediyorsanız, işte size bir çözüm! Tozu uzak tutmanın basit bir yolu var. Bu karışım sayesinde, evinizi daha uzun süre temiz tutabilirsiniz. Tozun sıkça oluşturduğu temizlik zorluklarına son vermek ve evinizi temiz tutmanın püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİS GİBİ KOKAN TEMİZLİK KARIŞIMI

MALZEMELER:

2 su bardağı su

Çeyrek çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 fıs bulaşık deterjanı

20 damla uçucu yağ (lavanta, okaliptüs, portakal, limon ve benzeri.)

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Bir şişeye (mümkünse ağzı spreyli bir şişe) öncelikle su bardağı suyu ekleyin. Daha sonra sırasıyla diğer tüm malzemeleri ekleyin ve çalkalayın. Sonrasında istediğiniz alana püskürtüp toz alabilirsiniz. Bu karışım ile eviniz muhteşem kokacak ve aynı zamanda uzun bir süre tozlanmayacak.



