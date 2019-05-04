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Trablus'ta halk Hafter'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 03:15 | Son Güncelleme

Trablus'ta halk Hafter'i protesto etti

TRABLUS (AA) - Binlerce Libyalı emekli General Halife Hafter'i protesto etmek için başkent Trablus'ta toplandı.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılım için sivil toplum kuruluşları tarafından çağrı yapıldı.

"Sivil Devlet Yolunda Meşruiyete Destek" adı verilen gösteriye ellerinde Libya bayrakları ve pankartlarla katılan göstericiler, kente saldıran silahlı milislerin komutanı Hafter'i protesto etti.

Emekli General Halife Hafter, 4 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'a askeri operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da katıldığı saldırılarda ölenlerin sayının 392'ye ulaştığını kaydetti.

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