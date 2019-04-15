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Trablus'ta saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

Trablus'ta saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta terörist saldırı hazırlığında olan DEAŞ üyesi Muhammed Abdulhakim el-Henid'in yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'ne, yüksek miktarda patlayıcı madde alındığı yönünde istihbarat geldiği, bunun üzerine düzenlenen operasyonla DEAŞ mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Henid hakkında 5 Ekim 2017'den bu yana başsavcılık tarafından çıkarılmış yakalama kararı bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın soruşturma sırasında "Trablus'taki bakanlıkları, kurumları ve önemli hedefleri gözetlemek"le görevli olduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin Halife Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısıyla eş zamanlı olarak harekete geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, şahsın bombalı saldırı için patlayıcı madde arayışında olduğu belirtildi.

Bakanlık geçen pazar günü de "Ebu Abdullah el-Dervani" adıyla bilinen Enes Ebrik el-Mebruk ez-Zevki'yi, Trablus'ta terör saldırısı hazırlığında olduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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DEAŞ Libya Trablus

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