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Trabzon-Bursa seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, acil koduyla İstanbul'a iniş yaptı

02.08.2024 17:10
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02.08.2024 17:10
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Trabzon-Bursa seferini yapan ve 210 yolcunun bulunduğu A Jet'e ait yolcu uçağı, Yenişehir Havalimanı'na alçaldığı sırada iniş takımları açılmadı. 3 metreye kadar alçalan uçakta, tekerlekler çıkmayınca, pilot pisti pas geçti. 210 yolcunun bulunduğu uçakta durumu fark eden yolcular panik dolu dakikalar yaşadı. Durumu fark eden yolcular panik yaşarken, uçak İstanbul'da özel tedbir alınan piste, acil koduyla indi. O anları anlatan bir yolcu "Elimiz ayağımız titriyor çünkü korktuk" dedi.

Edinilen bilgiye göre A Jet'in Trabzon'dan 10.55 de havalanan Boeing 737 modeli yaşlı uçak, 12.30 civarında Bursa Yenişehir Havalimanına inmek için alçalmaya başladı. Ancak teknik bir arıza sebebiyle uçağın iniş takımları açılmadı.

PİSTİ PAS GEÇTİ

Bursa'da pistin 3 metre yakınına kadar alçaldığını belirten yolcular, tekerlekler çıkmadığı için pilotun pisti son anda güçlükle pas geçtiğini söylediler. Acil durum kodu ile İstanbul'a yönelen uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde alçaktan geçtikten sonra, kuleden aldığı talimat ile yangın söndürme ve ambülanslar sıralanan İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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GÖVDE ÜZERİNE İNMEYE HAZIR OLUN TALİMATI

İtfaiye ve ilk yardım ekiplerinin ambülansları dizdiği piste acil kodu ile bir iniş denemesi daha gerçekleştiren A Jet uçağı bunda da iniş takımları açmayınca tekrar tam yol ile büyük bir hızla havalandı. İki pas denemesi ile yürekleri ağızlarına gelen yolcular, aşağıda çok sayıda ambülansı görünce gövde üzerine inişe hazırlık yapılacağını anladılar. Uçak özel tedbir alınan piste ilk iniş denemesinde yine tekerlekler açılmadı. Yüksek güç sarfiyatı ile pisti pas geçen A jet uçağı gövde üzerine inmeye hazır olun talimatı verilen uçakta, üçüncü denemede tekerleklerin açılması ile piste iniş yapmayı başardı.

Yolcular hızlıca uçaktan tahliye edildi. Havalimanın içine alınan yolcular, panik atak geçirdiklerini; söylediler. Birçoğu ölümden döndüklerini belirterek bir an önce Bursa'ya gitmek istediklerini söyledi. Yolcular otobüslerle Bursa'ya gönderildi.

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"YERE BASMAK ÇOK GÜZEL"

Uçakta kötü bir an yaşadıklarını söyleyen Mehmet Derinel, "Bursa'da iniş takımları açılmayan uçak sonunda İstanbul'a indi. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Elimiz ayağımız kesildi. Yere basmak çok güzel. Elimiz ayağımız buz gibi olmuştu. Kötü bir an yaşadık. Bursa'ya inemedik. Bir kaç defa alçaldı. Hiç bir bilgi de vermiyorlar. Yenişehir'den uzaklaşmaya başladı. Sabiha Gökçen üzerine geldik. Sabiha Gökçen'de oyalanmadı. Oradan İstanbul Havalimanı'na geçti. Bir kere alçaldık. Tam tekerler değecekti. Yeniden havalandık. İnemedi. Sonradan öğrendik. İniş takımlarımız açılmadı. Kulenin kontrolünde bir deneme yapmışlar açıldı, açılmadı mı diye. Sonra tekrar alçalmaya başladık. Sallana sallana en sonunda indik ama biz de bittik. Tekrar uçakla Yenişehir'e götüremeyeceklerini söylüyorlar. Aman kalsın, otobüs ayarlıyorlar. Türk Hava Yollarının yaşlı uçaklarını Anadolu Jet markası ile çalıştırdıktan sonra kötü imajı silmek için aynı bozuk uçaklara A Jet yazdılar. Bu travmadan sonra, uzun bir süre uçağı binemeyeceğim gibi gözüküyor. Otobüs ayarlayıp inşallah Bursa'ya döneceğiz" dedi.

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"BU SORUNLAR DEVAMLI VAR"

Necdet Kurt isimli yolcu, "Bugün Trabzon Havaalanı'ndan 11.00 uçağına bindik. İki buçuk saat havada kaldık, insanlar ne oldu? Nereye gidiyoruz? Nereye iniyoruz? Açıklama yapan yok. Benim kızım 'baba biz galiba bugün inemeyeceğiz, başka bir şey var bu uçakta' diyor. İnsanlara bunca stresi neden yaşatıyorsunuz. Burada bir tane A Jet yetkilisi yok. Yanılmıyorsam bu uçakta 210 kişi var. Uçakta yakıt sorunu olduğunu ve teknik bir arıza olduğunu söylediler. Bursa'da bir defa pas geçti inemedi. İstanbul'a da iniş takımları açılmadı. Aşağıda itfaiyeleri ve ambülansları gördük. A Jet'te bu sorunlar devamlı var. Pilottan ayrıca Allah razı olsun bizi salimen indirdi" dedi.
Kendilerini bilgi verilmediğini söyleyen Yusuf Maz isimli yolcu ise, "Tam aydınlatmıyorlar bir görevli yok açıklama yapan yok. Buraya getirildik. Şu anda bekliyoruz. Rezil olduk. Yanımdakiler panik yaşadılar ağladılar. Şükür yine de biraz zor oldu da en sonunda inebildik" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTRİYOR, ÇOK KORKTUK"

Bursa Yenişehir Havalimanı'na ulaşmak için saat 10. 55'te hareket ettiklerini ifade eden Mustafa Yavuz, isimli yolcu ise "Yenişehir'e yaklaştığımız anda iniş takımlarının açılıp açılmadığını pek anlayamadık o sesi duyamadık. Pilotlar, birden bire motora gaz verdi ve o anda korktum çünkü normal bir şey olmadığını anladım. Denemelerin ardından buraya yöneldik ve sorunsuz ve sarsıntısız bir şekilde buraya indik. Hepimize bence çok geçmiş olsun. Bundan sonra ivedilikle Bursa'ya gitmek istiyoruz. Burada biraz bekletiliyoruz. Yiyecek içecek dahi bir şey vermediler. Elimiz ayağımız titriyor çünkü korktuk" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul uçak
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