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Trabzon ve Gümüşhane'de Haziran ayında kar yağdı

02.06.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı. Öte yandan Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası ve yüksek kesimlere de Haziran ayında kar yağdı.

Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki mahallesi olan Erikli’de geç saatlerde başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla 20 santimetreyi buldu.

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARI ŞOKE ETTİ

Mahallesinden yayladaki hayvanlarının yanına gece çıkmak isteyen bir vatandaşsa yolda karşılaştığı şiddetli kar yağışı karşısında adeta şoke oldu. Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.

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GÜMÜŞHANE'DE KAR YAĞIŞI ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası ve civarındaki zirveler öğlen gerçekleşen dolu yağışının havayı soğutmasının ardından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği, çevresindeki onlarca oba ve yaylanın merkezi konumunda bulunmasının yanında Türkiye’nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli yaylasına Haziran ayının ikinci gününde kar yağması şaşkınlıkla karşılandı. Yağışın ardından yayla ve etrafı beyaz örtüyle kaplanırken yağış beraberinde soğuk havayı da getirdi.

Söğüteli köyü muhtarı Mustafa Keskin yağışın ardından çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Haziran ayında kar yağdığını yakın zamanda görmedik” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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