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  4. 3 gün arka arkaya mevlide katılmışlar! Trabzon'da 15 kişiye koronavirüs şoku

3 gün arka arkaya mevlide katılmışlar! Trabzon'da 15 kişiye koronavirüs şoku

05.04.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da vefat eden kişi için düzenlenen 3 günlük mevlide katılanlardan 15 kişi koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan vatandaşların evlerine giden filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlattı. Yaşanan gelişme, kentte vaka sayılarında hızla yükseliş yaşanacağı endişesini artırdı.

3 gün arka arkaya mevlide katılmışlar! Trabzon'da 15 kişiye koronavirüs şoku

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasına göre, Trabzon’da her 100 bin kişide 278,24 olan vaka sayısı 353,49’a yükseldi. Kentte, Pelitli Mahallesi’ndeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

'TEMASLILAR İNATLA GİZLENİYOR'

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Temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim, diğer insanlar da ihbarda bulunmadı. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana giden filyasyon ekipleri, gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp, hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar” dedi.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde 24 mahalledeki 61 evde uygulanan karantina tedbiri kaldırıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Trabzon
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