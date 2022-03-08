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Cinsel saldırı sonrası bıçaklanıp başı taşla ezilmişti! Pınar Kaynak cinayetinde sanıklara ceza yağdı

08.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Pınar Kaynak (24) kan donduran bir cinayete kurban gitmişti. Ormanda cinsel saldırıya uğrayan Kaynak, göğsüne bıçak saplanıp başı taşla ezilerek öldürülmüştü. Vahşi cinayetle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Cinsel saldırı sonrası bıçaklanıp başı taşla ezilmişti! Pınar Kaynak cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Kan donduran olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. İncelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

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RAPOR SONRASI TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda; Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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ÖZEL EKİP KURULDU, ÖRNEKLER ALINDI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurup, yeniden çalışma başlattı. Soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örnekleri aldı.

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DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Pınar ile aynı mahallede oturan şüphelilerden Mustafa Gülyüz'ün DNA'sı eşleşti. Takibe alınan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarındaki ilişkiyi itiraf eden Gülyüz ve diğer şüpheli Parmak, tutuklandı.

Şüpheliler hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ ve 'cinsel saldırı' suçlarından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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'MAKTULÜ VE DİĞER SANIĞI ARACIMA ALDIM'

Mustafa Gülyüz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Necati Parmak da cinayetle ilgisi olmadığını ileri sürerek "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Olay akşamı, maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Gülyüz ve Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ ve 'cinsel saldırı' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Sanıklar N.B. ve A.K. hakkında ise beraat kararı verildi.

'HİÇBİR KADINIMIZ ÖLDÜRÜLMESİN'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, "Bugün kadınlar günü, hiçbir kadınımız, kız çocuklarımız öldürülmesin. Kadınlarımızı kollamak ve sevmek lazım. Bugün yapılan duruşmada hakim ve savcı, güzel karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlardı. Cezaları, ağırlaştırılmış müebbet olarak verildi. Bizim gözümüz aydın. Çok yoğun duygular yaşıyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon
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