HABER

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kurumun hizmet binasının kalorifer dairesinde, fuel-oilden doğal gaza geçiş çalışması sırasında çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Hızırbey Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının kalorifer dairesinde, bir firma çalışanlarınca, binanın ısınmasında kullanılan sistemde fuel-oilden doğal gaza geçiş çalışması yapılırken yangın çıktı.

Yangın sebebiyle olay yerine itfaiye ekipleri ile tedbir amacıyla ambulanslar sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kalorifer dairesinde hasar oluştu.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir işçiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmaları sırasında çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Usta, olay esnasında yoğun dumandan etkilenen işçinin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Türkiye’nin ilk ‘Kadınlar Festivali’ 19-20 Ekim’de Watergarden İstanbul’daTürkiye’nin ilk ‘Kadınlar Festivali’ 19-20 Ekim’de Watergarden İstanbul’da
3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta Trabzon Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü yangın

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.