Trabzon, Ordu, Rize sahur vakti ne zaman? Trabzon, Ordu, Rize iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Trabzon, Ordu, Rize'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Trabzon, Ordu, Rize sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

TRABZON, ORDU VE RİZE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Trabzon, Ordu, Rize'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

TRABZON 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

RİZE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



