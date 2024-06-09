HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafiğe çıkanlar dikkat: Kurban Bayramı öncesi arttı! Bir hafta yüz binlerce araca işlem yapıldı

Trafiğe çıkanlar dikkat: Kurban Bayramı öncesi arttı! Bir hafta yüz binlerce araca işlem yapıldı

09.06.2024 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı. Bir haftada 2 milyondan fazla araç denetlendi, yüz binlerce araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Trafiğe çıkanlar dikkat: Kurban Bayramı öncesi arttı! Bir hafta yüz binlerce araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 Mayıs-6 Haziran aralığında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-06-09 081056

Buna göre; 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Ekran görüntüsü 2024-06-09 081116

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdiKorkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi
Aydın Efeler'de tüyler ürperten olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulunduAydın Efeler'de tüyler ürperten olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı trafik
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Bir ilde 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Bir ilde 'kuduz' alarmı! Belediye ve Valilik'ten açıklama: Karantinaya alındılar

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi

Korkunç olay! Yatalak kadın yanarak can verdi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! Dünya'ya iniş yaptılar

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! Dünya'ya iniş yaptılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.