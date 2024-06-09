Trafiğe çıkanlar dikkat: Kurban Bayramı öncesi arttı! Bir hafta yüz binlerce araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 Mayıs-6 Haziran aralığında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı.

Buna göre; 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi. Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

TRAFİK DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR❗️

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında:

2️⃣ Milyon 5️⃣4️⃣0️⃣ bin 6️⃣6️⃣5️⃣ araç denetlendi.



❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak… pic.twitter.com/qiICMLMRW6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





