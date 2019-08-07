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Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayçekirdeği üreticileri yer bulamadıkları için yıllardır çekirdeklerini asfalta sererek kurutuyor.

Türkiye'nin tek tescilli ayçekirdeği olan 'İnegöl Alası' üreticileri kurutma işlemleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da buldukları boş alanlarda kurutma işlemlerine başladı.

İNEGÖL ALASI YERİNE ÇİN ÇEKİRDEĞİ EKİYORLAR

Fakat bu yıl üreticiler hiç de memnun değil. Çin çekirdeğinin pazara girmesiyle birlikte yerli çekirdeğe olan ilgide de azalmalar yaşanıyor. Birçok kişi İnegöl Alası yerine Çin çekirdeği ekiyor.

Çekirdek üreticisi olan Mehmet Cin bu yıl son kez artık çekirdek ektiğini belirterek şunları söyledi:

"Hasat bu yıl güzel değil para etmeyecek. Çin malı geldiği için İnegöl çekirdeği bitti. Benim gibi çok az eken üretici var. İnsanlar Çin çekirdeği ektiler ben de bu sene son kez ektim artık ekmeyeceğim. Fiyatlar çok düşük 5 yıl önceki fiyatlardan çekirdek veriyoruz. Çin malı ekildi, İnegöl'de bundan dolayı fiyatlar çok düştü. Ben ektiğime pişman oldum. Ben Çin çekirdeği zaten tüketmiyorum, İnegöl çekirdeği daha lezzetli ama ülkemize girmesiyle bizlerin de işlerini bozdu."

Kaynak: İHA

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Bursa çekirdek

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