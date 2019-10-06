HABER

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:28 | Son Güncelleme

Mahbutbey-Yeşilköy TEM Bağlantı Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde giden İSKİ'ye ait hizmet aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası sürücü ve beraberinde bulunan kişiler yara almazken, devrilen kamyonet ise yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kaldırıldı.

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Kaza İstanbul TEM Bağlantı Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde gece saat 22:30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Kırşan yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı hizmet kamyoneti yan yolda seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

640xauto

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı yara almadan atlatan sürücü Ercan Kırşan ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ayakta kontrol etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yan yolu araç geçişine kapattı.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kapattığı yan yolu tekrar araç geçişine açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtıArkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

İstanbul'da dehşet! Elindeki şişeyi kırıp arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

5 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.