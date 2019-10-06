Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Kaza İstanbul TEM Bağlantı Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde gece saat 22:30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Kırşan yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı hizmet kamyoneti yan yolda seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı yara almadan atlatan sürücü Ercan Kırşan ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ayakta kontrol etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yan yolu araç geçişine kapattı.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kapattığı yan yolu tekrar araç geçişine açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

