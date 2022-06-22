Trafik ışıklarında infaz etmişlerdi! Avcılar'daki korkunç saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar'da, trafik ışıklarında duran bir araçta bulunan Oğuz Bora Tunç'u korkunç saldırıda öldüren şüphelilerin, Tunç bir gün önce kavga ettikleri, saldırıyı intikam amacıyla düzenledikleri öğrenildi. Ayrıca saldırıya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar, Firuzköy Mahallesi'nde 19 Haziran Pazar günü saat 16.30 sıralarında, trafik ışıklarında duran Oğuz Bora Tunç'a ait otomobile, hemen arkasından gelen otomobilden inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında trafik ışığı yeşil yandığı sırada yavaşça hareket eden aracın peşinden koşan saldırganlardan biri silahını çıkararak otomobile doğru ateş açtı. Şüpheliler olaydan sonra cadde ortasında bıraktıkları araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Saldırıda ağır yaralanan Oğuz Bora Tunç, yanında bulunan arkadaşları tarafından bir hastanenin acil servisinin önüne bırakıldı. Hastane personeli tarafından hemen tedaviye alınan Oğuz Bora Tunç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRIYI İNTİKAM AMACIYLA DÜZENLEMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırganların ikisinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler Doğuş D. ve Arda D.'nin olay günü Doğuş D.'nin dayısının kiraladığı otomobili izinsiz alarak saldırıyı düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerle, hayatını kaybeden Tunç'un bir gün önce kavga ettiği ve saldırının bu kavganın intikamını almak için düzenlendiği öğrenildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir gün sonra teslim olan Doğuş D. ile Arda D.'nin işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Silahlı saldırıya ait görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sırasında, trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında bulunan 3 kişinin araçtan indiği görüldü. Bu sırada yeşil ışık yandığında yavaşça hareket etmeye başlayan otomobilin peşinden koşan saldırganlardan birinin silahını çekerek ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin saldırının ardından koşarak, yol ortasında bıraktıkları otomobile binerek kaçtıkları anlarda görüntülerde yer aldı. (DHA)

