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Trafik kazası sonrası savcıya darp için 25'er yıl hapis istemi! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

20.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 12 Aralık'ta trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darp ettiği, hakaretlerde bulunduğu, otomobiline tekme attığı ve otomobilinden inmesine izin vermediği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10'ar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Savcı M.G.'nin “Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun dediği, şüphelilerin de “Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit ve küfür ettiği anlatıldı.

Trafik kazası sonrası savcıya darp için 25'er yıl hapis istemi! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki M.G.'nin 12 Aralık 2021 günü Maltepe'de otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada Suat Akkaya'nın kullandığı otomobilin aynasına çarptığı anlatıldı.

'KİM OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'

Müşteki M.G.'nin otomobilini sağa çekerek durduğu, şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın otomobil içerisinde bekleyen M.G.'nin yanına gelerek şüpheli Akkaya'nın 'Bana yol verecektin' dediği ve müşteki M.G.'nin de 'Hızlı gelen sensin aracıma çarpan sensin' dediği belirtildi. Bunun üzerine şüphelilerin müştekiye saldırıp birlikte darp etmeye ve otomobilini tekmeleyip zarar vermeye başladıkları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan M.G.'nin “Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun" dediği şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit edip küfür ettikleri anlatıldı.

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SAVCI SİLAHI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE BIRAKTILAR

Şüphelilerin saldırısını sürdürdüğü, otomobilinden inmek isteyen Savcı M.G.'ye izin vermeyip alıkoydukları ve darp etmeye devam ettikleri ifade edilen iddianamede, müşteki M.G.'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp otomobilin başından uzaklaştıkları kaydedildi. Böylelikle M.G.'nin otomobilinden inebildiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı fakat kişinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanmadığı kaydedildi. Müşteki M.G.'nin vücuduna hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek kırık olduğu da hatırlatıldı.

5 AYRI SUÇTAN 25'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Çetin Akgün ve Suat Akkaya'nın “Yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama", "Tehdit", "Birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Hakaret" suçlarından 6 yıl 7 ay 15'er günden 25 yıl 10'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Maltepe
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