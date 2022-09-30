Trafik sigortası nedir? Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her araçta mutlaka olması gerekir. Araçta oluşabilecek bir hasarda karşı tarafın maddi ve bedensel zararları bu sigorta tarafından üstlenilir. Araç sahipleri tarafından yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası, kusurlu olunan trafik kazalarında meydana gelen hasarların sorumluluklarını karşılar. Zorun trafik sigortasında kazada karşı tarafta ortaya çıkan maddi hasarlar sigorta tarafından karşılanır.

Trafik sigortası nedir?

Zorunlu trafik sigortası, tüm araç sahiplerinin yapmakla yükümlü olduğu ve kaza sonucunda diğer araçta ya da üçüncü kişilerde oluşan hasarlar için sizi güvence altına alan sigortadır. Trafik sigortasının senelik olarak yenilenmesi gerekir.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadığı takdirde, sigortasız trafiğe çıkan araç tespit edildiği zaman trafikten men edilir. Ayrıca trafik sigortasını yaptırmayı ertelemek zaman ve para kaybına sebep olur. Örneğin trafik sigortası olmayan bir araç herhangi bir kazaya karışırsa tüm masrafları şahıs öder. Buna ek olarak araç trafikten men edilir ve park yerine çekilir. Sigorta yapılana kadar çekildiği yerde kalan aracın sigortası yapıldığı zaman, kaldığı süre boyunca park ücreti ödenir. Hem trafik hem de araç sahibinin güvenliği korumak amaçlı yaptırılan zorunlu trafik sigortası bir nevi sorumluluk bilincini artırmaya yöneliktir.

Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?

Zorunlu trafik sigortası, trafik kazaları karşısında araç sahiplerini, araçları ve karşı tarafı güvence altına alır. Trafik sigortası teminatları arasında, kazada sırasında karşıda bulunan hem sürücü hem de yolcuların bedensel zararlarını karşılama teminatı da vardır. Yine aynı zamanda kaza sonucunda ölüm veya hastane masrafları gibi ciddi durumlar oluşmuşsa kusurlu olan şoförün yükümlü olduğu maddi tazminatlar da trafik sigortası tarafından karşılanır.

Trafik sigortasının amacı nedir?

Zorunlu trafik sigortasının ilk ve en temel amacı, oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın hem malına hem de canına verilen hasarı kısmen ya da tamamen karşılamaktır. Trafik sigortasının özel şartları yaşanılan bölgeye göre yasal düzenlemeler ile değişiklik gösterebilir. Trafik sigortası sayesinde trafik kazalarından dolayı yaşanan bedenen ve madden oluşabilecek zararlar güvence altına alınır.

Trafik sigortası ne kadar hasarı karşılar?

Zorunlu trafik sigortası, sigortalı olan aracın sebep olmuş olduğu kazalar için zarara uğramış olan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapar. Zorunlu trafik sigortası bir kaza anında tarafların kusur oranlarına göre hasar ödemesi yapar.

Örneğin herhangi bir kaza anında taraflardan birinde %30 diğerinde de %70 oranında kusurlu ise her iki tarafta kendi kusuru oranında karşı tarafın hasarını öder. Peki, trafik sigortası kendi hasarımı öder mi? Hayır, araç sahipleri kusurları sonunda kendilerinde ya da araçlarında oluşmuş hasarları kendileri karşılar.



