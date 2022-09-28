Trafik sigortası bitince kaç gün içinde yapılmalı? Trafik sigortası bittikten sonra kaç gün geçerli?

Trafik sigortası 2918 sayılı kanun kapsamında tüm motorlu taşıtlar için yaptırılması gereken bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası yenilenmesi gereken sigorta türleri arasındadır. Her yıl yenilenmesi gereken bu sigortanın yenilenme tarihi poliçeye bakılarak öğrenilebilir. Trafik sigortası yenilenmediği taktirde trafik cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanır.

Trafik sigortası bitince kaç gün içinde yapılmalı?

Trafik sigortası kazaya karışan araç sahiplerinin ve karşı tarafın hasar ve sağlık masrafını karşılamayı kapsar. Bu sigortayı yaptırmamanın ve yeniletmemenin çeşitli yaptırımları vardır. Bu sebeple araç sahipleri sigorta yenileme sürecini bilmelidir. Trafik sigortasının geçerlilik süresi 1 senedir. Her yıl yenilenmesi gereken sigortanın yenilenme tarihi, sigortanın başladığı tarihten itibaren bir yıldır. Aynı zamanda sıfır ya da ikinci el araç alındığında araç sahibi sigortayı yapmakla sorumludur.

İkinci el araç alışverişinde noter satışından sonra 15 gün içerisinde yaptırılmalıdır.

Sıfır araçlarda aracın alındığı an sigorta yaptırılmalıdır.

Trafik sigortası bittikten sonra kaç gün geçerli?

Sigorta yeniletmenin son günü, poliçenin bitiş tarihidir. Fakat sigorta yeniletmek için bitiş tarihinin beklenmesi gerekmez. Günü gelmeden sigorta yeniletilerek süreç garanti altına alınabilir. Trafik sigortasının süresi 1 senedir. Sigortanın bitmesinin üzerinden gün geçmeden yenilenmelidir. 1 gün bile geciktirilmesi ve yenilenmemesi cezai işlem gerektirir. Geciktirme süresi boyunca cezai işleme faiz uygulanır.

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası nedir?

Trafik sigortası yeniletmemenin ve yaptırmamanın çeşitli cezaları vardır. Yeni araç alındığında, ikinci el araç devri gerçekleştirildiğinde ve motorlu taşıtların tamamında yılda bir kez yenilenmelidir. Sigortanın geçerlilik tarihi yaptırılmasından itibaren bir yılı kapsar ve süre dolduktan hemen sonra yenilenmelidir. Trafik sigortası 1 hafta geçerse ne olur?

Aracın sigorta günün geçmesi trafikte sigortasız araç ile gezmek anlamına gelir. Bu durumda çevirmelere yakalanılırsa 169 TL ceza yaptırımı uygulanır. Bu ceza geciktirilmeden 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Ceza geciktikçe geçen gün sayısına göre faiz uygulanır. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası:

Sigortasız araç trafikten men cezası alır.

Araç bağlanır ve bağlanan araç çekici ile otoparka götürülür.

Aracın otoparktan alınabilmesi için sigortanın yaptırılması gerekir.

Araç alım sürecindeki çekici ücreti araç sahibine aittir.

Aracın otoparkta kaldığı günler için ayrıca ücret ödenmesi gerekir.

Ayrıca sigortanın yenilenme süresinin geçmesi durumunda gecikme faizi yenilenme fiyatına eklenir.



