Yeni alınan aracın trafik sigortası kaç gün içinde yapılmalı? Yeni alınan aracın trafik sigortası süresi nedir?

Trafik sigortasını yaptırma süresi yeni alınan araçlarda ve ikinci el araçlarda değişiklik gösterir. Yeni alınan aracın trafik sigorta süreci zorunlu olarak bayiler ya da galeriler tarafından direkt olarak yaptırılır. Araç satın alındıktan sonra bir trafik sigortasının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Yeni alınan aracın trafik sigortası kaç gün içinde yapılmalı?

Yeni alınan aracın trafik sigortası süresi farklılık gösterir. Trafikte ilk defa bulunacak olan sıfır araçlar için yapılması gereken zorunlu trafik sigortası direkt olarak galeriler ya da bayiler tarafından yaptırılır. Zorunlu olarak yapılan trafik sigortasının geçerlilik süresi ise 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre dolmadan önce trafik sigortası poliçesinin yenilenmesi gerekir. Bu süre dolduğu zaman hâlâ daha yenileme işlemleri yapılmamışsa araç sigortasız sayılır. Sigortasız olan araçlar trafiğe çıkarlarsa cezai işlem uygulanır.

Araç devir işlemlerinde de trafik sigortası yaptırmak için verilen süre 15 gün olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde yıllık olarak sigortanın yenilenmesi gerekir. Verilen 1 yıl dolmadan önce aracın trafik sigortasının yenilenmesi gerekir. Yenilenmediği takdirde herhangi olası bir kazada meydana gelen hasarlar sigorta şirketi tarafından değil, şahıs tarafından karşılanır.

2. el araç aldıktan sonra trafik sigortası süresi

İkinci el araç alındığında yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası işlemi aracı satın alan kişi tarafından yaptırılır. Aracı satın aldıktan sonra trafik sigortasının 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Satın alınan aracın sigortası varsa ve bu süre dolmamışsa 15 gün bu sigorta geçerli sayılır. Bu süre zarfında herhangi bir kaza durumunda masraflar önceden yapılmış olan sigorta şirketi tarafından karşılanır. Araç satıldıktan sonra aktif olan sigorta satın alan kişiye devredilemez. Trafik sigortası iptal ettirilerek tekrardan yapılır.

Araç satın alındıktan sonra noterde devir işlemleri başlar. Devir işlemleri bittiği zaman trafik sigortası için gerekli olan süre başlar. 2. el araç aldıktan sonra trafik sigortası süresi 15 gün olarak tanımlanmıştır. Bu süre zarfında sigortayı yaptırmayan araç sahibine cezai işlem uygulanır. Sigortayı yaptırmayan şahıs için sigorta prim tutarına yaptırılmayan her gün için %5 oranında gecikme faizi uygulanır.



