Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"

Ankara'da trafikte bir şahıs, tartıştığı bir kişiye MİT kimliği gösterdi. Kimliği gösteren şahıs ayrıca "benimle uğraşmanın yatarı ne kadar biliyor musun" dedi.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda vatandaşı trafikte sıkıştırdığı iddia edilen şahıs, tehditler savurdu.

"İN AŞAĞI"

Şahsın diğer kişiyi arabadan indirmeye çalıştığı da görüldü.

O anlarda "in aşağı" diyerek vatandaşı arabasından indirmeye çalıştı.

MİT KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ VE...

Ayrıca MİT kimliği göstererek, "Benimle uğraşmanın yatarı ne kadar biliyor musun” diyen şahıs ardından kaçtı.







