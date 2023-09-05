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Trafikte korku dolu anlar! Psikiyatrist yaşadığı dehşeti anlattı: 'Ölmemizi istedi!'

05.09.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de otomobiliyle hareket halinde olan psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından arabayla sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan psikiyatrist, kendilerini sıkıştıran sürücünün arabada bulunan herkesi öldürmek istediğini söyledi. Psikiyatrist, "Hayatımda hiç bu kadar salt yıkıcılıkla karşı karşıya kalmamıştım." diye konuştu.

Hadımköy'den Avcılar istikametine otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücünün bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini söylediği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden psikiyatrist, o anlarda yaşadığı korku dolu dakikaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Kendisine saldırmaya çalışan kişinin arabadakileri öldürmek istediğini söyleyen psikiyatrist şu ifadeleri kullanarak yaşadığı dehşeti dile getirdi:

"ÇARESİZCE İZLEDİK"

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"Bugün sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izledi paylaşmak istedim. TEM Hadımköy ile Avcılar arasında arabamla orta şeritte yaklaşık (100km) hız ile ilerlerken, arkamı da kontrol edip sinyalimi yakıp sola geçtim. Arkadaki aramızda oldukça uzak mesafe olan araba benim sola geçtiğimi görünce uzunları yakıp iyice hızlandı ve yaklaşıp arka tamponuma değe değe beni sıkıştırmaya başladı."

"DAHA DA KÖTÜ OLDU"

"Sağ şerit dolu geçemiyorum, hızlanıyorum ki hızım 120km/5 civarında o da hızlanıyor asla takip mesafesini açmıyor. Kurtulmam için 150km/5'e çıkmam çare olurdu belki, onu da yapmadım. O dokundura dokundura gelmeye devam ederken biz de telefonu alıp dikiz aynasından fotoğrafını çeker gibi yaptık belki bir korkar geri çekilir diye. Daha da kötü oldu..."

"ASLA ONDAN KURTULMAMA İZİN VERMEDİ"

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"Sağda ilk boşluk uygun olduğunda sağa sinyal yakıp geçmek istedim. Önce sağa geçti, solda kaldım sonra önüme geçti yavaşladı sonra sağa geçeyim dedim yine sağa geçti sonra yanıma sonra önüme. Asla ondan şerit değiştirip bir ondan kurtulmama izin vermedi. Bir sağa bir sola geçip durdu ve en son vızır vızır akan otobanda sol şeritte önümde durdu."

"ÖLMEMİZİ İSTEDİ"

"Arabadan indi. Yanımıza geldi ve inmemi istedi. Kızımı gösterip arabada çocuk var gitmesini istedim. Telefonu elime alıp kamerayı açıncaya kadar gitmedi. Kayıt almaya başlayınca arabasına bindi ama hareket etmeme asla izin vermedi. Arkada akan sol şeritte Allah'a emanet, arkadan kimse çarpmasın diye dua ede ede dakikalarca tehlike ve korku içinde bekledik. Ölmemizi istedi. Bugün arkadan gelen arabalarla çarpıştığımız zincirleme bir kaza ile bir sürü insan ölebilirdi. Ben psikiyatristim hayatımda hiç bu kadar salt yıkıcılıkla karşı karşıya kalmamıştım. Umarım başka da kimse kalmaz diye paylaşmam gerektiğini düşündüm."

(DHA)

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Arnavutköy kavga kaza psikiyatrist

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