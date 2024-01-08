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  4. Trafikte şoke eden görüntüler! Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

Trafikte şoke eden görüntüler! Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

08.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Taksiye binen bir kişi, seyir halindeyken aracın camından sarkarak alkol aldı. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan ve sarhoş olduğu düşünülen müşteri, bir de dans ederek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. İlginç anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay dün saat 14.15 sıralarında Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı.

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Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

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Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı.

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O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
alkol Dans Bayrampaşa taksi
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